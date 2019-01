Tennissporten kan snart blive en stor trænerprofil fattigere.

»Det ligger fast, at jeg ikke skal overtage nogen som helst andre spillere, når Caroline beslutter sig for at stoppe,« siger Piotr Wozniacki, der i fjor førte sin datter frem til karrierens første grand slam-titel.

B.T.s udsendte møder ham i 'Players Lounge' i Melbourne Park. Det er torsdag. Dagen før Caroline Wozniacki taber til Maria Sharapova og dermed ikke får mulighed for at genvinde Australian Open-trofæet. Siddende på en grå sækkestol ser han ud til at stortrives. Konstant kommer der folk hen for at aflevere en hilsen, som han kvitterer med et stort smil.

Trods den markante udtalelse udelukker Piotr Wozniacki dog ikke helt, at man også i fremtiden kommer til at se ham rundt om på alverdens tennisanlæg.

Caroline og Piotr Wozniacki med sejrstrofæet efter Australian Open 2018.

»I mit arbejde med Caroline har jeg draget en masse erfaringer. På konsulentbasis er det derfor ikke utænkeligt, at jeg vil give nogle af disse videre til forældre, der står i samme situation, som jeg gjorde, da Caroline blev professionel tilbage i 2005,« siger Piotr Wozniacki.

Her og nu gælder det færdiggørelsen af Caroline Wozniackis karriere.

»Mine forventninger til afslutningen er store. Også selvom hun fik konstateret leddegigt sidste år. Diagnosticeringen har betydet, at hun kvatitetsmæssigt ikke træner lige så hårdt som tidligere. Til gengæld træner hun hårdere i kortere tid,« siger Piotr Wozniacki.

Hvad tænkte du, da lægerne opdagede Carolines sygdom?

»Jeg blev meget overrasket. Hun er jo ung og veltrænet. Men sådan er livet. Det var godt, at hun kom hurtigt under behandling. Nu får hun medicin, der hjælper hende til at kunne leve et helt almindeligt liv.«

Piotr Wozniacki Født: 1963 i Polen Ægtestand: gift med Anna (far til Patrik og Caroline) Uddannelse: idrætslærer Nuværende beskæftigelse: træner for tennisspilleren Caroline Wozniacki, der ligger nummer to på verdensranglisten i damesingle Tidligere beskæftigelse: professionel fodboldspiller i Miedź Legnica, KGHM Zagłębie Lubin, SV Waldhof Mannheim og B1909

Kan sygdommen komme til at betyde, at Caroline indstiller karrieren tidligere end planlagt?

»Det ved jeg ikke. Vi kender ikke svaret. Men det er indiskutabelt, at Caroline stadig kan præstere på et højt niveau. Det så vi i oktober, hvor hun vandt WTA-turneringen i Beijing, og her ved Australian Open har hun også spillet fornuftigt. Jeg vil bare sige, at medicinen virker, og at Caroline er på benene.«

Tror du, Caroline stiller op, når Danmark i Fed Cup'en efter Australian Open møder Polen og Rusland?

»Hun har sagt ja til at deltage. Men hvorvidt hun kommer i kamp afhænger af, hvordan hendes sygdom de kommende par uger udvikler sig.«

Hvad med OL 2020 i Tokyo. Deltager hun her?

»Det er alt for tidligt at udtale sig om.«

Hvorfor har Caroline - trods dødstrusler under sin kamp i fjor mod Monica Puig - besluttet at droppe truslen om boykot af marts måneds Miami Open?

»Det var bestemt ikke nogen fantastisk oplevelse. Men det er historie nu. Jeg synes, det er en god beslutning, at hun deltager. Det, der skete sidste år. var hverken arrangørernes, modstandernes eller teamets fejl. Det var nogle tilskuere, der gik for vidt. Forhåbentlig kommer det ikke til at ske igen.«

Caroline Wozniacki of Denmark is reflected on the glasses of her father and coach Piotr in an on-court coaching session during her match against Maria Sharapova at the Sony Ericsson Open tennis tournament in Key Biscayne, Florida, March 29, 2012.

Hvilke andre planer har hun om sin turneringsdeltagelse de kommende måneder?

»Det er besluttet, at hun de næste par måneder - udover Fed Cup - spiller WTA-turneringerne i Doha, Dubai, Indian Wells og Miami. Herefter vurderer vi hendes helbredsmæssige situation. Derfor kan jeg heller ikke sige noget endnu om, hvilke turneringer hun spiller på grus og græs senere på foråret og i sommer.«

Interviewet er slut.

I samme øjeblik entrerer Caroline Wozniacki 'Players Lounge'.

Sammen hyrer de tp - far og datter - en af Australian Opens sponsorbiler af mærket Kia for at køre tilbage til det hotel, de under Australian Open havde indlogeret sig på i millionbyen Melbourne.