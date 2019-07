Fredag gled Caroline Wozniacki ud af Wimbledon-turneringen efter et skuffende tosæts-nederlag mod kineseren Shuai Zhang, der blot ligger nummer 50 på verdensranglisten i damesingle.

Hun annoncerede det ikke selv efterfølgende. Men det kan meget vel vise sig, at den snart 29-årige danske tennisspiller hermed har deltaget i sin karrieres sidste professionelle turnering i Europa.

»Caroline spiller denne sæson færdig. Men hvad der kommer til at ske i 2020, bliver der først taget stilling til, når hun har spillet sin sidste kamp i efteråret, Meget kommer til at afhænge af, hvad hun og David (hendes amerikanske ægtemand, red.) har af planer,« siger Piotr Wozniacki.

B.T. møder ham til en snak på Wimbledon-anlægget, og her afslører han, at Caroline Wozniacki ikke kommer til at spille i Europa mere på denne side af årsskiftet. Tidligere har hun i anden halvdel af sæsonen ellers deltaget i turneringer i blandt andet Båstad, Istanbul, Linz og Luxembourg.

»Før US Open (i New York, red.) stiller hun op ved turneringer i Toronto og Cincinnati, og derefter tager hun til Kina for at spille to WTA-turneringer i Wuhan og Beijing,« siger Piotr Wozniacki.

På den senest opdaterede raceliste, hvorfra de otte bedst placerede spillere kvalificerer sig til den afsluttende sæsonfinale i Kina, ligger Caroline Wozniacki blot nummer 49.

Ikke desto mindre tror Piotr Wozniacki stadig på, at datteren i lighed med sidste sæson kan sikre sig adgang.

»Jeg vil mene, hun stadig har en chance, men det kræver naturligvis, at hendes efterårssæson bliver bedre end det, hun har præsteret i årets første seks måneder. Det gode ved de turneringer, hun har planer om at stille op i, er, at de alle er på hardcourt, der jo er Carolines foretrukne,« siger Piotr Wozniacki.

Han underbygger sin optimistiske udtalelse med, at selv om Caroline Wozniacki røg ud i tredje runde i Wimbledon, har hun de seneste uger vist formfremgang.

»Det spil, hun leverede i Eastbourne, var opløftende, og specielt i hendes anden kamp i Wimbledon (mod Veronika Kudermetova, red.) synes jeg, at man så lidt af den 'gamle Caroline'. Hun var fokuseret, hurtig på benene og spillede jo stort set fejlfrit,« siger Piotr Wozniacki.

Han kalder det 'direkte uheldigt', at datteren siden nytår er faldet fra tredje- til 19.-pladsen på verdensranglisten.

»Korrekt medicinering har betydet, at hun har fået nogenlunde styr på sin leddegigt. Men efter hjemkomsten fra Australian Open (i januar, red.) blev hun først ramt af en virus og derefter skader i ryg og lægmuskel. Disse problemer har betydet, at hun har spillet færre turneringer end planlagt,« siger Piotr Wozniacki.

Piotr Wozniacki Født: 1963 i Polen

1963 i Polen Ægtestand: gift med Anna (far til Patrik og Caroline)

gift med Anna (far til Patrik og Caroline) Uddannelse: idrætslærer

idrætslærer Nuværende beskæftigelse: træner for tennisspilleren Caroline Wozniacki, der i øjeblikket ligger nummer 19 på verdensranglisten, og som i fjor vandt Australian Open

træner for tennisspilleren Caroline Wozniacki, der i øjeblikket ligger nummer 19 på verdensranglisten, og som i fjor vandt Australian Open Tidligere beskæftigelse: professionel fodboldspiller i Miedź Legnica, KGHM Zagłębie Lubin, SV Waldhof Mannheim og B1909

Siden Caroline Wozniacki blev professionel tennisspiller i 2005, har han været hendes træner.

»Planen er, at jeg fortsætter i den rolle, så længe hun spiller med på WTA-touren. Men i det øjeblik, hun beslutter sig for at stoppe, har jeg forskellige ideer med, hvad jeg så skal få tiden til at gå med,« siger 56-årige Piotr Wozniacki.

Eksempelvis har han længe ønsket at skrive en bog om børneopdragelse baseret på de oplevelser, han har haft i tennisverdenen.

»I mit arbejde med Caroline har jeg draget en masse erfaringer. På konsulentbasis er det derfor ikke utænkeligt, at jeg vil give nogle af disse videre til forældre, der står i samme situation, som jeg gjorde, da Caroline blev professionel. Men det ligger helt fast, at jeg ikke skal overtage nogen som helst andre spillere, når Caroline beslutter sig for at stoppe,« siger Piotr Wozniacki.

Lørdag 15. juni førte han Caroline Wozniacki op ad kirkegulvet i den italienske landsdel Toscana.

»Det var en fantastisk oplevelse for mig. Som far er jeg meget glad for, at hun nu er klar til at begynde næste del af sit liv. Hun er blevet gift med en meget god og fornuftig mand (David Lee, red.). Han har været professionel basketballspiller. Derfor ved han, hvad det kræver at være eliteidrætsudøver, og forstår derfor Caroline til bunds,« siger Piotr Wozniacki, der ikke vil have noget imod at blive bedstefar en gang til.

»Patrik har en søn, og det vil være fint, hvis Caroline og David også udvider familien med et barn. Men hvad de har af planer på det område, har de naturligvis ikke involveret mig i,« siger Piotr Wozniacki.

Ved bryllupsmiddagen holdt han en tale for brudeparret.

»Det var jo et internationalt selskab. Så jeg talte på engelsk i stedet for dansk eller polsk. Egentlig husker jeg ikke så meget af den, da den var meget spontan. Men jeg husker, at der blev grinet en del. Det var helt efter hensigten, da jeg havde forberedt nogle sjove historier blandet med seriøse ting,« lyder Piotr Wozniackis slutreplik.