Det er blot få dage siden, Caroline Wozniacki kunne fortælle, at hun og manden David Lee var blevet forældre første gang.

Noget, der betyder nærmest et nyt liv, og i sit seneste opslag på Instagram er det netop også et glimt fra den nye hverdag som mor, den danske tidligere topspiller har delt.

'Nye rutiner' skriver Caroline Wozniacki, der er ude at køre med datteren Olivia. Et billede, der har fået mange til at hylde Caroline Wozniacki, der fødte den 11. juni i år. En af dem er veninden Nicole Gibbs, der med et glimt i øjet skriver: 'Jeg kan jo ikke have med dig at gøre!'.

Og hun er langt fra den eneste, der måber over billedet af den storsmilende tennisstjerne. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

'Du ser fantastisk ud. Er blevet mor og har fået mavemuskler før mig alligevel!'

'Var du nogensinde gravid!?'

'Ti dage!? Du er for vild, Caro.'

'Hvordan kan du se så godt ud, 10 dage efter du har født?'

'Hvordan kan du stadig have mavemuskler?'

Sådan lyder blot nogle af de mange kommentarer, mens der også er hundredvis der ønsker stort tillykke med den nye titel som mor. Caroline Wozniacki annoncerede sin graviditet i februar, hvor hun allerede dengang fortalte, at parret ventede en lille datter, der altså har fået navnet Olivia Wozniacki Lee.

De to tidligere sportsstjerner fandt sammen tilbage i 2015, og de blev gift ved et stort bryllup i italienske Toscana i juni 2019.

Mens David Lee for flere år siden stoppede sin aktive karriere – og efterfølgende rejste med sin danske kæreste rundt – stoppede Caroline Wozniacki i januar 2020 efter Australian Open. Stedet, hvor hun havde vundet sin første Grand Slam i 2018.

Hun nåede at spille på topplan i 14 år, hvilket resulterede i 30 WTA-titler og 71 uger som nummer et i verden.