Det vakte opsigt, da Caroline Wozniacki søndag fortalte, at hendes kroniske leddegigt-sygdom er blusset op, og at hun nu søger hjælp hos alverdens Twitter-brugere for at komme den til livs.

Forude lurede et afbud til næste uges WTA-turnering, Mutua Madrid Open, der er hendes første på grus i 2019.

Men tirsdag var den 28-årige danske tennisspiller tilbage på træningsbanen.

Det skete i Monte-Carlo Country Club, hvor der er udsigt til Middelhavet, i selskab med den seks år yngre kroat Donna Vekic, der ligger nummer 25 på verdensranglisten.

@DonnaVekic & @CaroWozniacki (Donna’s IG) pic.twitter.com/g6p5fDBx8e — Nadir (@Ndr_Nadir_) 30. april 2019

B.T. har været i kontakt med Caroline Wozniackis danske agent, Mikkel Nissen, der på spørgsmålet om, hvor slemt plaget hun er i øjeblikket, svarer således:

»Hun tager det løbende og forsøger at lytte til sin krop. Planen er, at hun spiller Madrid.«

Hermed holder Caroline Wozniacki fast i planen om at deltage i sæsonens anden Grand Slam-turnering, French Open, der serves i gang søndag 26. maj på Roland Garros-anlægget i Paris.

Hvilke turneringer hun herefter skal spille, er til gengæld stadig uvist.

Foto: RHONA WISE Vis mere Foto: RHONA WISE

»Det ligger ikke helt fast endnu, men det bliver turneringer på græs som forberedelse til Wimbledon,« oplyser Mikkel Nissen, der hermed afviser, at Caroline Wozniacki har aktuelle planer om at indstille karrieren.

Denne kulissesnak synes relevant eftersom hun på sin hjemmeside har French Open-deltagelsen som indeværende sæsons sidste.

Tidligere er der blevet talt om, at Caroline Wozniackis planlagte bryllup med amerikaneren David Lee er bestemt til at foregå lørdag 15. juni.

»Det har jeg ingen kommentarer til. Det melder de selv ud, når de er klar til det,« siger Mikkel Nissen.

Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Foto: MATTHEW STOCKMAN

Heller ikke hendes tidligere træner, Michael Mortsensen, kender datoen for Caroline Wozniacki forestående bryllup.

Han tilhører ellers Familien Wozniackis inderkreds. Således var i 2014 inviteret med til hendes senere aflyste bryllup med den nordirske golfspiller Rory McIlroy, ligesom han dagen efter Caroline Wozniackis finalesejr ved Australian Open i fjor var med til festmiddagen i København.

»Jeg er ikke informeret om hendes bryllupsplaner og var heller ikke med, da hun for et par uger siden afviklede polterabend på Bahamas,« griner Michael Mortensen.

I stedet foretrækker han at kommentere på Caroline Wozniackis planer angående sin tenniskarriere.

Last couple of days I’ve had a flare up of my RA,my hands+joints were swollen and I felt pain everywhere,but I was determined not to let it slow me down!Things that made me feel better:rest,getting outside to walk,sauna,cryo& massages.RA people out there,what makes u feel better? pic.twitter.com/USqbzucJaC — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 28. april 2019

»Jeg betragter det som noget positivt, at Caroline er tilbage på træningsbanen efter hun forleden oplevede en forværring af sin leddegigt-sygdom,« siger han og tilføjer:

»French Open er en af sæsonens vigtigste turneringer. Skal hun toppræstere her, er det bydende nødvendigt, at hun får kampe i benene. Før det går løs i Paris, har hun to skud i bøssen ved turneringer i først Madrid og dernæst Rom. Her skal hun teste formen på underlag, der minder meget om det, der spilles på i Paris.«

Caroline Wozniacki spillede sidst en betydende kamp 7. april, hvor hun tabte finalen ved WTA-turneringen i Charleston til amerikaneren Madison Keys.

»Her viste hun gode takter. Jeg er sikker på, at Caroline spiller indeværende sæson færdig. Herefter evaluerer hun på tingene, og beslutter sig forhåbentlig til også at spille med på WTA Touren i 2020,« siger Michael Mortensen.