Eugenie Bouchard har fået nok.

For hun er træt af at skulle høre på, om hun egentlig bruger for meget tid på modelarbejde, photoshoots og sin Instagram-profil.

»Jeg vil ikke sige, jeg laver mange (photoshoots, red.). Det er en stor misforståelse,« siger hun til The Sun. Spørgsmålene omkring de sociale medier fik hende faktisk endda til at snerre.

Næste opgave for Eugenie Bouchard er årets Wimbledon-turnering, og hun forklarer, at hun da får taget billedet af og til - blandt andet har hun været en del af det ikoniske Sports Illustrated Swimsuit Issue - men at det kun er, når det passer ind i kalenderen.

En kalender, der altså stadig er styret af tennis, og der er ikke tale om, at hun prioriterer glitter, glamour og sociale medier over sin sport.

»Det (billederne, red.) er en mere kreativ del. Det er nyt og spændende for mig, så jeg nyder det. Men det er også arbejde. Det er noget af det, folk tror om mig. Det generer mig ikke, men jeg understreger lige, hvad der er fakta. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har lavet et photo-shoot,« siger den 25-årige canadier, som ligger nummer 79 på verdensranglisten.

Og i forbindelse med fredagens Dubai Duty Free WTA-sommerfest inden årets Wimbledon, understregede hun da også, at sociale medier kun viser et glimt af hendes hverdag.

»Det vigtigste at huske er, at sociale medier handler om, hvad jeg vælger at vise. Det er ikke det præcise billede af hele mit liv. Hvis folk vitterligt tror, jeg kun gør det, jeg poster om, er det absurd,« siger Eugenie Bouchard til The Telegraph.

Det er ikke kun på Instagram, hun er blevet kendt. For mange husker nok Super Bowl-finalen i 2017. Både fordi New England endte med at levere et stærkt comeback, men også for det efterspil netop Eugenie Bouchard var en del af.

Under kampen var canadieren nemlig meget sikker på, at Atlanta Falcons ville tage sejren. Så sikker, at hun skrev det i et opslag på Twitter på et tidspunkt, hvor Falcons da også førte stort.

Og så endte Genie Bouchard med at tabe et væddemål om en date med en fan. Dengang 20-årige John Goehrke fra Kansas City var nemlig hurtig, da han så tweetet fra Bouchard. Som svar til det foreslog han, at de to skulle på date, hvis New England Patriots fik vendt tingene på hovedet. Det gik Bouchard kækt med til, og så måtte hun holde sit ord efter kampen.

I disse dage forbereder hun sig til Wimbledon, men hun understreger selv at forventningerne ikke er tårnhøje, selvom hun vil gøre sit allerbedste. Det skyldes, at hun fra marts til maj kæmpede med en skade i maveregionen.