Millioner og atter millioner. Er man blandt verdens bedste til at spille tennis, så er der gode penge at hente. Rigtig god penge.

Spørg bare Caroline Wozniacki, der fredag chokerede alle med sin udmelding om, at hun stopper karrieren efter Australian Open.

Bare i præmiepenge er den danske superstjerne i den absolutte top, mens hun som et globalt brand også har et hav af lukrative aftaler med alverdens sponsorater.

Men hvor meget har Wozniacki tjent, siden hun som 15-årig startede sin professionelle karriere? B.T. giver dig svarene her.

Alene på turneringer har Caroline Wozniacki tjent hele 35,2 millioner dollar i præmiepenge. Det er 237,2 millioner danske kroner.

Dermed ligger hun nummer fire over de mest indtjenende kvindelige tennisspillere nogensinde. Kun Serena Williams (92,5 mio.), Venus Williams (41,7 mio.) og Maria Sharapova (39,7 mio.) har tjent mere.

Som et internationalt navn skal man bestemt heller ikke undervurdere Caroline Wozniacki. Faktisk er hun blandt de mest kendte kvindelige atleter i verden.

Det amerikanske medie ESPN kårede i 2018 danskeren som nummer 87 på listen over de største navne i sportens verden på tværs af køn og sportsgrene. Hun var nummer 6 af de kvindelige atleter på listen.

Listen blev lavet på baggrund af antal følgere på sociale medier, antal internetsøgninger på atleterne og ikke mindst indtjening.

Netop den økonomiske del er også et tydeligt tegn på, at Caroline Wozniacki er blandt de få. Hvert år laver magasinet Forbes en opgørelse over, hvilke atleter der har tjent mest - målt på præmiepenge og estimerede indtægter fra for eksempelvis sponsorer.

Har har Wozniacki i en lang årrække været blandt de rigeste kvindelige atleter i hele verden:

Nummer 6 i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019: 7,5 mio. dollars (cirka 50 mio. kroner) - Fordeling: 3,5 mio. dollars i pengepræmier og 4 mio. dollars i sponsorater.

7,5 mio. dollars (cirka 50 mio. kroner) - Fordeling: 3,5 mio. dollars i pengepræmier og 4 mio. dollars i sponsorater. Nummer 2 i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018: 13. mio. dollars (cirka 84 mio. kroner) - Fordeling: 7 mio. dollars i pengepræmier og 6 mio. dollars i sponsorater.

13. mio. dollars (cirka 84 mio. kroner) - Fordeling: 7 mio. dollars i pengepræmier og 6 mio. dollars i sponsorater. Nummer 7 i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017: 7,5 mio. dollars (cirka 50 mio. kroner - Fordeling: 1,5 mio. dollars i pengepræmier og 6 mio. dollars i sponsorater.

7,5 mio. dollars (cirka 50 mio. kroner - Fordeling: 1,5 mio. dollars i pengepræmier og 6 mio. dollars i sponsorater. Nummer 6 i perioden 1. juli 2015 til 30 juni 2016: 8 mio. dollars (cirka 54 mio. kroner) - Fordeling: 1 mio. dollars i pengepræmier og 7 mio. dollars i sponsorater.

B.T. følger alle reaktioner på nyheden om Wozniackis karrierestop LIVE hele aftenen. Du kan følge med lige HER.