Det er tid at gøre status.

Lørdag tabte Caroline Wozniacki semifinalen ved WTA-turneringen China Open, og ved det efterfølgende pressemøde udtalte den 29-årige danske tennisspiller, at sæsonen er slut, eftersom hun har valgt at takke nej til muligheden for at deltage ved Kremlin Cup i Moskva.

»Jeg er klar til at slappe af og nyde tiden væk fra banen,« sagde Caroline Wozniacki, der svarede således på spørgsmålet om, hvorvidt hun har planer om at stille op ved OL 2020 i Tokyo:

»Den begivenhed har jeg slet ikke tænkt på endnu.«

Caroline Wozniacki tabte semifinalen ved sidste uges China Open til japaneren Naomi Osaka. Her ses hun på vej væk fra banen efter den kamp. Foto: JASON LEE Vis mere Caroline Wozniacki tabte semifinalen ved sidste uges China Open til japaneren Naomi Osaka. Her ses hun på vej væk fra banen efter den kamp. Foto: JASON LEE

Ifølge hendes tidligere træner Michael Mortensen, der nu er tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport, skal udtalelserne betragtes som om Caroline Wozniacki er gået i tænkeboks omkring sin fremtid.

»Jeg tror, at Caroline de næste par måneder vil bruge tid på at finde ud af, hvorvidt hun har lyst til at fortsætte karrieren,« siger han til B.T.

Samme opfattelse har Tine Scheuer-Larsen, der tidligere har spillet på det danske tennislandshold og nu er tenniskommentator på TV3.

»Det er umuligt at spå om fremtiden. Også hvad angår Carolines. Hendes 2019-sæson har været udfordrende præget af sygdom og svigtende resultater. Spørgsmålet er, om hun har motivation til at tage en sæson mere,« siger Tine Scheuer-Larsen.

Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen ved sidste uges China Open. Foto: HOW HWEE YOUNG Vis mere Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen ved sidste uges China Open. Foto: HOW HWEE YOUNG

Natten til tirsdag meddelte Australian Open på sin hjemmeside, at Caroline Wozniackis navn er at finde på deltagerlisten i 2020-sæsonens første grand slam-turnering i Melbourne. Dermed holder hun en dør åben til, at den aktive karriere kan fortsætte minimum et år mere.

B.T. har kontaktet hendes danske agent, Mikkel Nissen, for en kommentar. Imidlertid har han ikke svaret.

Michael Mortensen kan dog sagtens forestille sig, at Caroline Wozniacki beslutter sig for også at spille med på WTA Touren hele næste år.

»Jeg tror, hun tager en sæson mere. Hun spillede godt ved China Open og vandt på vejen mod semifinalen over en række gode spillere. Præstationen viste at hun stadig er så god, at hun har niveau til at spille med om de store titler,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki ærgrer sig efter en tabt duel ved sidste uges China Open. Foto: WU HONG Vis mere Caroline Wozniacki ærgrer sig efter en tabt duel ved sidste uges China Open. Foto: WU HONG

Efter Caroline Wozniacki havde afsluttet sin deltagelse ved september måneds US Open i New York, antydede kilder over for B.T., at hun går med tanker om, at hun ved januar måneds Australian Open i Melbourne spiller afskedsturnering.

»Den mulighed er bestemt til stede. Hun fortjener en værdig afsked, og den vil hun kunne få ved Australian Open, hvor hun jo for halvandet år siden vandt sin karrieres første og indtil videre eneste grand slam-titel,« siger Peter Bastiansen, der tidligere har spillet på det danske Davis Cup-landshold og nu er ekspertkommentator på TV2.

Han betegner Caroline Wozniackis sæson som mere eller mindre mislykket.

»Hun indledte 2019 som nummer tre på verdensranglisten, hvor hun netop nu er nummer 24. Men når året er omme, vil hun rykke yderligere 10-15 pladser nedad. Dermed vil hun være useedet ved Australian Open. Hvis altså hun beslutter sig for at deltage. Jeg kan ikke forestille mig, at hun har lyst til at slutte karrieren langt nede på verdensranglisten. Og det synes jeg heller ikke, at hun har fortjent. Hun har trods alt været verdensetter og vundet store turneringer. Så skal hendes eftermæle undgå at blive alt for blakket, kræves en beslutning om, at hun indstiller karrieren på det helt rigtige tidspunkt,« siger Peter Bastiansen.

Caroline Wozniacki deltog i sidste uge ved China Open. Foto: HOW HWEE YOUNG Vis mere Caroline Wozniacki deltog i sidste uge ved China Open. Foto: HOW HWEE YOUNG

Hvad var godt, og hvad var skidt i Caroline Wozniackis 2019-sæson? B.T. har været i arkivet og her fundet disse lav- og højdepunkter:

Wozniackis 2019 i tal 0 turneringssejre på WTA Touren (Caroline Wozniacki har siden prof-debuten i 2005 vundet 30)

20 sejre i sammenlagt 35 kampe på WTA Touren

24 (placering på verdensranglisten ved WTA's opdatering 7. oktober)

1.383 (så mange verdensranglistepoint har den 29-årige danske tennisspiller indkasseret siden nytår – det giver hende en øjeblikkelig 35.-plads på listen, hvorpå deltagerne til sæsonfinalen i Kina findes)

1.126.002 US-dollars (samlet indtjening i pengepræmier i 2019)

JANUAR

Caroline Wozniacki, der indleder sæsonen som nummer tre på WTA's verdensrangliste i damesingle, kommer skævt ind i 2019. Således dukker hun med forsinkelse op til årets første turnering i Auckland. Det skyldes, at hun på grund af en tropisk storm i USA må udsætte sin planlagte rejse fra Miami til New Zealand. Ikke desto mindre vinder hun sin førsterundekamp over Laura Siegemund. Til gengæld taber hun i anden runde til Bianca Andreescu, der blot ligger nummer 152 på verdensranglisten. Undervejs i kampen behandles hun for en muskelskade i maveregionen. Skaden hæmmer hende så meget, at hun hverken kan serve eller smashe med fuld styrke. Den er dog ikke værre, end at hun stiller op ved sæsonens første grand slamturnering, Australian Open, hvor hun i tredje runde taber til Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki tabte i januar ved Australian Open til Maria Sharapova. Foto: DAVID GRAY Vis mere Caroline Wozniacki tabte i januar ved Australian Open til Maria Sharapova. Foto: DAVID GRAY



FEBRUAR

Melder på grund af sygdom afbud til det danske landsholds Fed Cup-deltagelse i Polen, hvor hun i stedet bruger tid til på at indspille sang til tennisveninden Agnieszka Radwanskas afskedskamp senere på foråret. Ligeledes dropper hun deltagelsen ved turneringer i Doha og Dubai. Flyver herefter til New York, hvor hun blandt andet overværer en basketballkamp i Madison Square Garden.

Caroline Wozniacki, til højre, sammen med Agnieszka Radwanska, der i april spillede afskedskamp. Vis mere Caroline Wozniacki, til højre, sammen med Agnieszka Radwanska, der i april spillede afskedskamp.

MARTS

Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Indian Wells til Ekaterina Alexandrova, mens fjerde runde bliver endestationen ved Miami Open. Efterfølgende bliver hun i Miami for at se en basketballkamp med det lokale hold. I slutningen af måneden offentliggøres sangen, hun en måned tidligere indspillede.

View this post on Instagram The Best Crew #CarosCrew A post shared by Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Apr 14, 2019 at 7:50am PDT

APRIL

Taber finalen ved WTA-turneringen i Charleston til Madison Keys og drager derefter til Bahamas for at være midtpunkt i et flere dage langt polterabend-arrangement, hvor tennisstjernen Serena Williams var blandt deltagerne.

Caroline Wozniacki behandles for en skade ved maj måneds WTA-turnering i Madrid mod franskmanden Alize Cornet. Foto: JUANJO MARTIN Vis mere Caroline Wozniacki behandles for en skade ved maj måneds WTA-turnering i Madrid mod franskmanden Alize Cornet. Foto: JUANJO MARTIN

MAJ

Trækker sig ud af sine første kampe ved WTA-turneringerne i såvel Madrid som Rom på grund af skader. Disse er dog ikke værre, end at hun deltager aktivt i Agnieszka Radwanskas afskedsarrangement i Krakow i Polen. Men fysisk er hun ikke på toppen, da grand slam-turneringen French Open indledes i Paris 27. maj. Så på første konkurrencedag taber hun i tre sæt til russeren Veronika Kudermetova, der på daværende tidspunkt blot ligger nummer 68 på verdensranglisten.

Vis dette opslag på Instagram Best weekend of my life Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 16. Jun, 2019 kl. 11.31 PDT

JUNI

Efter sin resultatmæssige nedtur ved French Open holder Caroline Wozniacki pause fra tennissporten. I stedet bruger hun sine kræfter på at blive gift med amerikaneren David Lee ved et tre dage langt bryllupsarrangement på vinslottet Rosewood Castiglion del Bosco nær Firenze i Italien. Ugen efter stiller hun som forsvarende mester op ved WTA-turneringen på græsset i Eastbourne, hvor tredje runde bliver endestationen. Slutter måneden med deltagelse i 'Dubai DutyFree WTA Summer Party' på Jumeirah Charlton Tower i London. 'Første røde løber som et gift par,' skriver Caroline Wozniacki på Instagram til en video, hvor hun sammen med David Lee står smilende arm-i-arm, mens de bliver badet i blitzlys fra fotograferne.

Caroline Wozniacki i diskussion med tennisdommeren Nacho Forcadell under sommerens Wimbledon-turnering, hvor hun tabte til kineseren Zhang Shuai. Foto: GLYN KIRK Vis mere Caroline Wozniacki i diskussion med tennisdommeren Nacho Forcadell under sommerens Wimbledon-turnering, hvor hun tabte til kineseren Zhang Shuai. Foto: GLYN KIRK

JULI

Deltagelse i sæsonens tredje grand slam-turnering, Wimbledon, i London-forstaden ender i tredje runde, hvor det bliver til et skuffende nederlag til verdensranglistens nummer 50, Shuai Zhang fra Kina. Herefter rejser Caroline Wozniacki og David Lee til Girona i Spanien for at være gæster ved basketballstjernen Pau Gasols bryllup med Catherine McDonnell.

We had a wonderful time in Girona celebrating the union of our dear friends! Congrats @catmcdonnell7 and @paugasol ! We feel honored to have been a part of your special day!pic.twitter.com/CfzOIw4TU5 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) July 18, 2019

AUGUST

Den månedlange tennispause slutter 5. august, hvor hun stiller op ved en WTA-turnering i Toronto. I første runde besejrer hun Yulia Putintseva, mens det i den efterfølgende kamp bliver til et nederlag til den 18-årige polske kvalifikationsspiller Iga Swiatek. Ugen efter er hun med i deltagerfeltet ved en turnering i Cincinnati, hvor hun i første runde taber til den ukrainske teenager Dayana Yastremska. Ved US Open bliver hun i tredje runde besejret 4-6, 4-6 af canadieren Bianca Andreescu, der en uge senere vinder turneringen.

Vis dette opslag på Instagram Being accepted in to @harvardhbs is a dream come true! Thank you @anitaelberse and Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool #crossoverintobusiness #LifeAtHBS Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 9. Sep, 2019 kl. 3.33 PDT

SEPTEMBER

Caroline Wozniacki bliver efter US Open i USA for ved Greenbrier Champions Tennis Classic i Virginia at spille en opvisningskamp mod Maria Sharapova og påbegynde et kursus, der hedder 'Crossover Into Business'. Et kig på Boston-universitetet Harvards hjemmeside afslører, at der er tale om et kursus for professionelle atleter. Deltager desuden i WTA-turneringen i den kinesiske by Wuhan, hvor det bliver til nederlag i første runde mod Su-Wei Hsieh.

The Great Wall - China pic.twitter.com/rGnz3Xty9B — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 27. september 2019