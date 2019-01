Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki skal møde belgiske Alison van Uytcanck i første runde af Australian Open 2019.

Det stod klart efter torsdagens lodtrækning.

Og selvom Caroline Wozniacki betegnes som storfavorit, skal hun være klar på mødet med Alison van Uytcanck.

Det vurderer tennisekspert hos Eurosport, Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki er seedet som nummer tre ved årets Australian Open. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

»Det er en rigtig god lodtrækning for Caroline - i forhold til, hvem hun ellers kunne have mødt. Men det kræver også, at Caroline Wozniacki er klar. Alison van Uytcanck kan godt skabe resultatet, og jeg er sikker på, at Caroline også har stor respekt for hende,« fortæller Michael Mortensen til B.T. Sport og uddyber belgierens kvaliteter:

»Hun er en smule uortodoks. Hun har en meget maskeret forhånd, og hun er svær at læse. Hun bevæger sig godt og kommer godt frem til nettet. Snu og relativ svær at spille imod, vil jeg også beskrive hende som,« forklarer Michael Mortensen.

Torsdagens lodtrækning fastslog endvidere, hvem Caroline Wozniacki eventuelt kan rende ind i senere hen i turneringen.

Også her ser det også fornuftigt ud for Caroline Wozniacki - selvom hun risikerer et møde med russiske Maria Sharapova.

Australian Open 2018. Foto: THOMAS PETER

»Sharapova havde det svært i 2018, men hun finder altid enorm motivation, når det gælder en Grand Slam. Med de meritter hun har opnået, vil hun altid være en farlig spiller,« siger Michael Mortensen.

Michael Mortensen hæfter sig også ved, at Caroline Wozniacki undgik Williams-søstrene, Venus og Serena, i sin indledende halvdel af Australian Open.

»Det er positivt, for dem har hun det altid svært imod. Til gengæld kan hun risikere at møde Jelena Ostapenko og Ashleigh Barty. Det er nogle rigtig dygtige spillere.«

»Men generelt bliver det bare svært, fordi der er så mange dygtige spillere med. Der bliver absolut ikke nogle lette kampe,« mener Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki ved sidste års finale mod Simona Halep. Foto: GREG WOOD

Michael Mortensen er dog overbevist om, at Caroline Wozniacki kan gentage succesen fra sidste år, hvor hun gik hele vejen ved turneringen i Melbourne.

»Jeg er spændt på den første kamp, og hvor hun ligger henne rent spillemæssigt. Men hvis hun kommer fornuftigt ind og bliver motiveret, vil hun blive bedre og bedre. Og så kan hun sagtens vinde,« lyder vurderingen fra Michael Mortensen.

Ifølge planen møder Caroline Wozniacki og Alison van Uytcanck hinanden mandag. Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt.

Ved Australian Open sidste år slog Caroline Wozniacki rumænske Simona Halep i finalen med 7-6, 3-6, 6-4.