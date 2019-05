Sikke et år Caroline Wozniacki har haft.

På tennisbanen har resultaterne svigtet. I 16 kampe på WTA Touren er det blot blevet til ni sejre. Til gengæld kan hun ikke bebrejdes for at have ligget på den lade side. Således har hun været kloden rundt; fra New Zealand, Australien og Mellemøsten til Europa, Caribien og USA.

»Jeg er imponeret over hendes energi-niveau,« siger den tidligere danske topspiller, Tine Scheuer-Larsen, og tilføjer:

»Hun er jo ramt af leddegigt. En sygdom af denne karakter kræver stor disciplin at tackle. Den har Caroline. Men der har i foråret da været et par gange, hvor jeg har været overrasket over, hvor meget hun har haft overskud til at nå.«

Caroline Wozniacki behandles for en skade under WTA-turneringen i Madrid tidligere på måneden. Foto: JUANJO MARTIN

Wozniackis vilde år Ganske vist har Caroline Wozniacki i 2019 kun vundet ni ud af sine i alt 16 kampe på WTA Touren. Ikke desto mindre har året indtil videre været begivenhedsrigt for den danske tennisspiller. Januar: Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Auckland til Bianca Andeescu, mens hun ved Australian Open glider ud i tredje runde efter nederlag til Maria Sharapova.

Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Auckland til Bianca Andeescu, mens hun ved Australian Open glider ud i tredje runde efter nederlag til Maria Sharapova. Februar: Melder på grund af sygdom afbud til det danske landsholds Fed Cup-deltagelse i Polen, hvor hun indspiller sang til tennisveninden Agnieszka Radwanskas afskedskamp senere på foråret. Ligeledes dropper hun deltagelsen ved turnering i Doha og Dubai. Flyver herefter til New York, hvor hun blandt andet ser en basketballkamp i Madison Square Garden.

Melder på grund af sygdom afbud til det danske landsholds Fed Cup-deltagelse i Polen, hvor hun indspiller sang til tennisveninden Agnieszka Radwanskas afskedskamp senere på foråret. Ligeledes dropper hun deltagelsen ved turnering i Doha og Dubai. Flyver herefter til New York, hvor hun blandt andet ser en basketballkamp i Madison Square Garden. Marts: Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Indian Wells til Ekaterina Alexandrova, mens fjerde runde bliver endestationen ved Miami Open. Efterfølgende bliver hun i Miami for at se en basketballkamp med det lokale hold.

Taber i anden runde ved WTA-turneringen i Indian Wells til Ekaterina Alexandrova, mens fjerde runde bliver endestationen ved Miami Open. Efterfølgende bliver hun i Miami for at se en basketballkamp med det lokale hold. April: Taber finalen ved WTA-turneringen i Charleston, og drager derefter til Bahamas for at deltage i et flere dage langt polterabend-arrangement.

Taber finalen ved WTA-turneringen i Charleston, og drager derefter til Bahamas for at deltage i et flere dage langt polterabend-arrangement. Maj: Trækker sig ud af sine første kampe ved WTA-turneringerne i såvel Madrid som Rom på grund af skader, der dog ikke er værre end at hun så sent som i tirsdags spiller med i Agnieszka Radwanskas afskedsarrangement i Krakow, Polen.

Tine Scheuer-Larsen ærgrer sig på Caroline Wozniackis vegne.

»Det er rigtig synd for hende, at leddegigten har ramt hende så voldsomt. Hvordan hun får sygdommen behandlet, er jeg ikke præcist informeret om. Men jeg er sikker på, at hun er i gode hænder, og at hun har bestemt sig for, at sygdommen ikke skal lægge en dæmper på de mange aktiviteter udenom tennisspillet, hun jo elsker at deltage i,« siger Tine Scheuer-Larsen, der er ansat som tenniskommentator på TV3.

Caroline Wozniackis tidligere træner Michael Mortensen, der skal kommentere hendes kampe ved French Open på tv-kanalen Eurosport de næste to uger, kan heller ikke se noget galt i, at hun i årets første måneder sideløbende med sygdomsbehandlingen blandt andet har været jorden rundt i fly, indspillet musik med tennisveninden Agnieszka Radwanska, overværet kampe i den amerikanske NBA-liga og været centrumsfigur i et flere dage langt polterabend-arrangement på Bahamas i Caribien

»Hun er en ung kvinde, der nyder livet i fulde drag. Hendes karriere har været flot og snart skal hun giftes. Jeg tror, at hun har besluttet sig for, at leddegigten ikke skal hindre hende i at have det sjovt,« siger Michael Mortensen.

Foto: MAST IRHAM

Hans tidligere kollega på det danske David Cup-landshold, Peter Bastiansen, der arbejder som tenniskommentator på TV2 Sport, ærgrer sig også over, at Caroline Wozniacki er sygdomsramt.

»Efter hvad jeg kan forstå, er hendes leddegigt et langt større problem, end hun hidtil har givet udtryk for. Det vil derfor ikke overraske mig, hvis hun indstiller karrieren efter sidste turnering er spillet i oktober,« siger Peter Bastiansen.

Inden French Open ligger Caroline Wozniacki nummer 13 på verdensranglisten.

»Men ryger hun tidligt ud her, taber hun mange verdensrangliste-point, hvorefter hun næppe vil være så højt rangeret, at hun kan opnå seeding til den næste Grand Slam-turnering (Wimbledon, red.). Hvis det sker, er jeg bange for, at hendes tro på, at det er muligt at genvinde positionen i verdenstoppen forsvinder,« siger Peter Bastiansen.

Foto: LUKAS COCH

Så galt tror Michael Mortensen dog ikke, det kommer til at gå.

»Carolines far har for en uges tid siden udtalt, at hendes motivation stadig er enorm. Mit bud er derfor at hun også spiller med på WTA Touren i 2020, hvor deltagelse ved OL i Tokyo vil være et smukt punktum for hendes flotte karriere,« siger Michael Mortensen.

Men skal Caroline Wozniacki med til OL, hvor hun for tre år siden i Rio de Janeiro var dansk fanebærer, kræves, at hun i perioden 2016 til 2020 deltager to gange på det danske landshold i Fed Cup'en.

»Det kan hun ikke nå at opfylde. Men eftersom hun gennem årene har været en god repræsentant for tennissporten, kan jeg sagtens forestille mig, at lederne i ITF og WTA giver hende dispensation,« siger Michael Mortensen.

French Open # Grand Slam-tennisturneringen French Open spilles 26. maj til 9. juni på Roland Garros-anlægget i Paris.

# Caroline Wozniacki deltager i damesingle-rækken, hvori hun er 13. seedet.

# På vej mod en eventuel finale møder hun disse spillere, hvis hun vinder sine egne kampe og det bliver til favoritsejre i de øvrige: 1. runde: Veronika Kudermetova, Rusland (useedet)

Veronika Kudermetova, Rusland (useedet) 2. runde: Zarina Diyaz, Kasakhstan (useedet)

Zarina Diyaz, Kasakhstan (useedet) 3. runde: Julia Görges, Tyskland (13. seedet)

Julia Görges, Tyskland (13. seedet) 4. runde: Karoline Pliskova, Tjekkiet (2. seedet)

Karoline Pliskova, Tjekkiet (2. seedet) Kvartfinale: Angelique Kerber, Tyskland (5. seedet)

Angelique Kerber, Tyskland (5. seedet) Semifinale: Kiki Bertens, Holland (4. seedet)

Kiki Bertens, Holland (4. seedet) Finale: Naomi Osaka, Japan (1. seedet)

Han ser frem Caroline Wozniackis deltagelse ved French Open, hvor hun i første runde skal møde Veronika Kudermetova, der blot ligger nummer 74 på verdensranglisten.

»Hvis Caroline er frisk, er det en kamp, hun vinder. Russeren er bedst i double, og har de seneste uger ikke været overbevisende ved turneringer på grus i Madrid og Rom,« siger Michael Mortensen.

Peter Bastiansen mener at Caroline Wozniacki har fået en drømmelodtrækning.

»Det er positivt, at hun tidligst kan møde de allerbedste som Halep, Osaka og Serena Williams i en eventuel finale. Men når det er sagt, er det umuligt at sige noget så helst om Carolines form, da hun jo ikke har færdigspillet en betydende tenniskamp siden hun for halvanden måned siden var tabende finalist i Charleston,« siger Peter Bastiansen.

Foto: RHONA WISE

Tine Scheuer-Larsen har bemærket, at Caroline Wozniacki i øjeblikket forbereder sig til French Open på Roland Garros-anlæggets røde grusbaner.

»De indikerer, at hun vil spille. Men jeg håber altså, at hun er 100 procent frisk. Ellers giver deltagelse ikke ret megen mening,« lyder hendes slutreplik.

Sidste år deltog Caroline Wozniacki også ved French Open.

Her nåede hun fjerde runde, hvor det blev til nederlag på 6-7, 3-6 mod russeren Daria Kasatkina.

Simona Halep vandt French Opens damesingle-finale i fjor. Foto: BENOIT TESSIER

B.T. har bedt Michael Mortensen om at vurdere favoritfeltet ved French Open i herre- og damesingle.

»Hos mændene tror jeg, at Rafael Nadal, Novak Djokovic og Dominik Thiem kommer til at slås om førstepladsen. Roger Federer har også spillet udmærket på grus i forårets turneringer, men jeg er ikke sikker på, at han har fysik til at gå hele vejen i turneringen,« siger Michael Mortensen.

I damesingle tror han, at sidste års vinder af den franske Grand Slam-turnering, Simona Halep, har gode chancer for igen at stryge til tops.

»Herudover mener jeg, at Naomi Osaka (verdensetter, red.) og Serena Williams (amerikansk legende, red.) også har potentiale til at vinde,« siger Michael Mortensen.