Caroline Wozniacki har ikke vundet en turnering i 2019-sæsonen. Men måske sker det nu.

»Hun er bestemt i spil til at kunne vinde China Open. I sin andenrundekamp (tirsdag mod Christina McHale, red.) spillede hun på et meget højt niveau. Kan hun fortsætte med det i turneringens afsluttende fase, tegner det lyst,« siger Michael Mortensen, der tidligere har trænet hende og nu er ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport.

Det var en fokuseret Caroline Wozniacki, der indledte kampen mod amerikaneren.

Den 29-årige danske tennisspiller satte sine returneringer stensikkert fra såvel for- som baghåndssiden og bragte sig foran 5-2.

Christina McHale, der blot ligger nummer 90 på verdensranglisten, fik dog reduceret til 4-5, men det lod Caroline Wozniacki sig ikke påvirke negativt af, og via et 'rent' servegennembrud vandt hun sættet 6-4.

Den spillemæssige optur fortsatte i andet sæt, hvor Caroline Wozniacki stort set spillede fejlfrit. Således vandt hun sættet problemløst 6-0.

»Jeg er meget imponeret over den måde, Caroline bevægede sig på. Hun var hurtig på fødderne og så fit ud. Hardcourt-underlaget, der spilles på ved China Open, passer hende fint,« siger Michael Mortensen.

Nu skal Caroline Wozniacki i tredje runde møde den 23-årige tjekke Katerina Siniakova, der spillede sig videre ved at besejre Jelena Ostapenko 6-2, 6-1.

Caroline Wozniacki besejrede Katerina Siniakova ved China Open i fjor, hvor dette billede stammer fra.

På papiret er danskeren favorit, da hun mod verdensranglistens nummer 47 fører den indbyrdes statistik 3-1.

De to mødtes også ved China Open i fjor, hvor Caroline Wozniacki på vejen mod finalesejren vandt 6-2, 6-2.

»Siniakova er en snu spiller, som Caroline ikke skal undervurdere. Men jeg tror, det bliver til dansk sejr,« siger Michael Mortensen.

Indtil videre har resultaterne i de øvrige kampe flasket sig for Caroline Wozniacki, eftersom de seedede spillere, hun risikerede at møde inden en eventuel kvartfinale, alle er slået ud.

For mens Simona Halep, der erseedet sekser, har tabt til Ekaterina Alexandrova, er Karolina Pliskova (2) og Aryna Sabalenka (12) røget ud mod henholdsvis Jelena Ostapenko og Daria Kasatkina.

Hermed er der begrundet håb om, at Caroline Wozniacki kan nå langt ved China Open, der må betegnes som én af hendes favoritturneringer.

Det var nemlig her, hun i 2010 erobrede verdensranglistens førsteplads, og to gange i karrieren har hun samme sted sikret sig sejrstrofæet.

Et topresultat ved China Open er ikke uvæsentligt, da Caroline Wozniacki efter en sæson, der har været præget af skader og sygdom, risikerer at ryge ud af verdensranglistens top-50 ved årets afslutning.

»Med en turneringssejr i Beijing vil Caroline sikre sig 1000 point til verdensranglisten. Kommer de i hus, vil hun minimere det ranglistefald, hun de seneste måneder har været udsat for. Ganske vist er det ikke planen, at hun efter China Open spiller flere turneringer i år. Men jeg bliver ikke overrasket, hvis hun i tilfælde af turneringssejr vil anmode arrangørerne af de kommende WTA-turneringer i enten Moskva, Luxembourg eller Linz om et wild card, så der kan komme endnu flere point på rangliste-kontoen,« siger Michael Mortensen.