Efter Caroline Wozniacki torsdag eftermiddag i Singapore tabte sin sidste kamp i det indledende gruppespil ved WTA Finals mod Elina Svitolina, fortalte den 28-årige danske tennisspiller, at hun plages af sygdommen leddegigt.

Meldingen var overraskende for de fleste. Men ikke for hendes eks-træner Michael Mortensen, der nu arbejder som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

»Det kommer ikke bag på mig. Jeg vidste godt, at det gennem næsten to år har drillet hende. I denne periode har hun ofte tapet sit ene venstre knæ ind og båret ankelbeskytter,« siger Michael Mortensen og tilføjer:

»Jeg forestiller mig, at årsagen til hendes problemer skyldes overbelastning. Det er indiskutabelt, at hun er bedre på hardcourt-underlag end græs og grus, som tennisturneringerne spilles på. Problemet er at ankler og knæ på hardcourt belastes langt mere end på for eksempel grus.«

Michael Mortensen er overbevist om, at Caroline Wozniacki fastholder sin plan om også at spille med på WTA Touren i næste sæson.

Leddegigt Hvad er leddegigt?

Leddegigt er en inflammatorisk, autoimmun sygdom. Når du har leddegigt, så har du en betændelsesreaktion (inflammation) i leddene.

Leddegigt skyldes ændringer i dit immunsystem.

De led, der angribes, vil typisk været hævede og gøre ondt. Du vil måske føle dig mere træt og eventuelt få feber og opleve vægttab. Det kan være svært at komme i gang om morgenen på grund af stivhed i kroppen.

Hvordan behandler man leddegigt?

Der kendes ikke en helbredende behandling af leddegigt, men det er vigtigt at behandle med medicin hurtigt og effektivt. Hos nogle kan sygdommen af sig selv gå i ro.

Ud over medicinsk behandling kan ikke-medicinske tilbud hjælpe nogle mennesker. Det kan dreje sig om fysioterapi, ergoterapi, mindfulness, meditation, varmtvandsundervisning og eventuelt operation. Kilde: Gigtforeningen

»Efter sin exit ved WTA Finals får hun nu en måned til at restituere kroppen inden forberedelserne til sit titelforsvar ved Australian Open indledes i december. Det lyder i mine ører som en god idé. Efter min mening vil det være alt for tidligt at indstille karrieren nu. Det er kun et par uger siden hun vandt China Open, og ved WTA Finals har hun mod Elina Svitolina været impliceret i turneringens hidtil bedste kamp,« siger Michael Mortensen, der råder Caroline Wozniacki til i endnu højere grad end hidtil at være meget præcis i sin turneringsplanlægning.

»Hendes fokus skal hovedsagligt ligge på Grand Slam-turneringer. Men sådan har det faktisk også været i år, hvilket understreger, at hun i lang tid har været klar over, at tidligere sæsoners ekstremt megen turneringsdeltagelse har slidt på kroppen,« siger Michael Mortensen.

Efter planen stiller Caroline Wozniacki som forberedelse til januar måneds Australian Open op ved en mindre WTA-turnering i den newzealandske by Auckland.

»Det bliver stort for Caroline at komme til Melbourne som forsvarende Australian Open-mester. Her vil hun blive modtaget som en dronning. Jeg er glad for at høre hende sige, at hun ikke vil lade sig slå ud af sygdommen, at der er styr på den, og at det langt fra er hele tiden, at hun mærker smerterne. Det er et tydeligt bevis på, at hun er en fighter,« lyder Michael Mortensens slutreplik.