Caroline Wozniacki skal i finalen ved Australian Open møde verdens bedste tennisspiller lige nu.

I hvert fald ifølge verdensranglisten.

For i lørdagens slutkamp venter den førsteseedede Simona Halep, verdensranglistens nummer et.

Rumæneren slog i sin semifinale tyske Angelique Kerber efter en vildt dramatisk afslutning med 6-3, 4-6, 9-7. Kampen varede lige over to timer og havde flere vanvittigt spektakulære dueller - især mod slutningen.

Det skete umiddelbart efter, at Caroline Wozniacki havde sikret sig sin finaleplads. Det skete med en tosætssejr over belgiske Elise Mertens: 6-3, 7-6.

Halep vs. Wozniacki Caroline Wozniacki og Simona Halep har mødt hinanden seks gange i karrieren. Wozniacki har vundet fire kampe. Halep har vundet to kampe. Seneste opgør var ved sæsonfinalen i efteråret, hvor Wozniacki vandt i det indledende gruppespil – og også hele turneringen.

Den danske tennisspiller har selv været andetseedet i årets første grandslam-turnering, så det er lidt af en drømmefinale, der om to dage bliver serveret i Melbourne på Rod Laver Arena.

Med en finaleplads til Simona Halep, kan Caroline Wozniacki kun blive verdensetter på den kommende verdensrangliste, hvis den 27-årige dansker også vinder finalen.

Det holdt ellers hårdt for rumæneren, for den 21. seedede tyske modstander gav god modstander kampen.

Faktisk så Angelique Kerber ud til at have fået overtaget i begyndelsen af tredje sæt, hvor hun så ud til at have det psykiske og spillemæssige overtag.

Men Simona Halep kæmpede sig tilbage. Og hun lå til at vinde kampen, men rumæneren misbrugte to matchbolde ved stillingen 5-4. Siden afværgede hun så to matchbolde, inden sikrede sig sejren efter et nervepirrende drama,

Simona Halep har som Caroline Wozniacki aldrig tidligere vundet en grandslam-turnering. Hun har tabt to finaler ved French Open (2014 og 2017).

Opdateres...