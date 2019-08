Ganske vist tabte Caroline Wozniacki sin tredjerundekamp ved US Open mod Bianca Andreescu. Men humøret fejlede intet, da hun mødte mediernes udsendte efter kampen.

»Ja, det tror jeg,« svarede hun - efter en kort kunstpause - på B.T.'s spørgsmål om, hvorvidt hun tror, hun efter 1. januar 2020 stadig er med på WTA Touren.

Hermed er der noget der tyder på, at hun ikke blot satser på at deltage ved næste års første Grand Slam-turnering, Australian Open, men også ved sommer-OL i Tokyo. Under alle omstændigheder lægger hun - i hvert fald for en tid - en dæmper på al snakken om, hvorvidt hun efter denne sæson kunne finde på at indstille karrieren.

»Det har på grund af skader og sygdom ikke været mit bedste år for mig, men jeg forbliver positiv. De seneste 14 dage har min træning fungeret fint. Timingen i slagene er kommet tilbage. Man kan altid være bagklog, men jeg tror ikke, jeg havde præsteret bedre ved US Open, hvis jeg i ugerne forinden havde spillet masser af kampe,« sagde Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki blev i kampen mod Bianca Andreescu behandlet for en fodskade. Foto: Robert Deutsch

Caroline Wozniacki mente, at den skarpe sol var medvirkende til, at hendes serv ikke var lige så effektiv som i de tidligere vundne US Open-kampe over Yafan Wang og Danielle Collins.

»Indimellem forsvandt bolden lidt i solen, men det er ikke sådan jeg tænker, at min serv var speciel dårlig. Jeg havde en acceptabel førsteserv-procent. Kunne jeg have gjort noget anderledes, ville jeg gerne have haft lidt flere af førsteserverne over nettet,« sagde Caroline Wozniacki.

Mellem første og andet sæt blev hun behandlet for en skade.

»Jeg landede hårdt på højre fod, men det var ikke noget, der forhindrede mig i at gøre noget i kampen,« sagde Caroline Wozniacki.

Foto: ELSA

Hun roste efter kampen Bianca Andreescu.

»Jeg synes, jeg gjorde mit bedste. Men på de vigtige bolde spillede hun bedre end mig. Jeg synes, hun spiller godt. Hun er en af de eneste unge, der spiller med finesse. I spillertype minder hun lidt om Kim Clijsters. Hun kan helt sikkert forbedre sig. Men hendes repertoire er altså stort,« sagde Caroline Wozniacki.

Wozniackis US Open-resultater 2018 : taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine

: taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine 2017 : taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland

: taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland 2016 : taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland

: taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland 2015 : taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet

: taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet 2014 : taber i finalen til Serena Williams, USA

: taber i finalen til Serena Williams, USA 2013 : taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien

: taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien 2012 : taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien

: taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien 2011 : taber i semifinalen til Serena Williams, USA

: taber i semifinalen til Serena Williams, USA 2010 : taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland

: taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland 2009 : taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien

: taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien 2008: taber i fjerde runde til Jelena Jankovic, Serbien)

Hun bliver efter US Open i New York for at træne frem mod et opvisningsarrangement sammen med blandt andre Maria Sharapova 13.-14. september.

Herefter spiller hun med 100 procents sikkerhed WTA-turneringerne i henholdsvis Wuhan og Kina, mens det endnu ikke er besluttet, hvorvidt hun stiller op ved Kremlin Cup i Moskva midt i oktober.