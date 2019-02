En syg Caroline Wozniacki har meldt afbud til flere turneringer de seneste uger, men nu går det fremad igen.

Først meldte hun afbud til Fed Cup. Derefter trak hun sig med kort varsel fra Qatar Open. Og senest måtte hun blive væk fra WTA-turneringen i Dubai, der spilles i denne uge.

Tiden efter Australian Open i januar har været hård for Caroline Wozniacki, som har været plaget af sygdom. Men nu er der endeligt lys forude, skriver tennisstjernen på Twitter.

»At trække mig fra turneringerne i Doha og Dubai var ikke lige det, jeg havde håbet på, men helbredet kommer altid i første række. Jeg er endelig begyndt at få det bedre, og jeg kan ikke vente, til jeg snart er tilbage for fuld styrke,« skriver Caroline Wozniacki.

Having to withdraw from the tournaments in Doha and Dubai with a viral illness wasn’t what I had hoped for, but health always comes first! Finally starting to feel better and can’t wait to be back at full strength soon! pic.twitter.com/8zTf2o39wL — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 20. februar 2019

Den 28-årige dansker har været plaget af en virus, der har givet problemer og hoste, så snart pulsen er kommet i vejret. Mandag skulle hun have mødt schweizeren Stefanie Vögele i Dubai, men kom ikke længere end til opvarmningen, inden hun opgav at gennemføre kampen.

Wozniacki har ikke været i aktion, siden hun tabte til Maria Sharapova i Australian Open for en måned siden, og det kan aflæses på verdensranglisten, hvor hun var dumpet ned som nummer 14, da den seneste udgave af listen blev offentliggjort i mandags.

Ifølge TV2 Sport stiler hun efter at vende tilbage i den store Indian Wells-turnering, der spilles i begyndelsen af marts.

/ritzau/