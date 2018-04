Caroline Wozniacki tabte første sæt til Sara Errani, men danskeren kæmpede sig tilbage og vandt kampen.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki er videre til kvartfinalen ved WTA-turneringen i Istanbul.

I anden runde vandt den topseedede dansker med 5-7, 6-3, 6-3 over italienske Sara Errani, der er nummer 93 i verden.

Wozniacki, der er nummer to i verden, havnede i store problemer i første sæt, hvor Errani fik overtaget på det røde grus, som er italienerens favoritunderlag.

Den 30-årige italiener bragte sig foran 5-2, men Wozniacki fik afværget to italienske sætbolde og udlignet til 5-5.

Problemerne meldte sig dog hurtigt igen med et servegennembrud til Errani, der bagefter servede første sæt hjem.

I andet sæt kom Wozniacki blæsende fra start og foran med 4-0, inden Errani svarede igen og reducerede til 2-4.

Wozniacki lod dog ikke spændingen komme tilbage i sættet og udlignede i sikker stil til 1-1 i sæt.

Dermed skulle kampen afgøres i tredje sæt, og igen dominerede Wozniacki fra start.

Med velplacerede slag fra baglinjen fik Wozniacki sin modstander ud at løbe fra side til side.

Wozniacki brød italieneren tog gange og kom foran 4-1, inden Errani viste god tennis og reducerede til 3-4.

Errani forsøgte at forsvare sig ved at slice bolden, så tempoet blev sænket.

Men Wozniacki havde læst taktikken og forsøgte at bevare farten og hårdheden i sine slag.

Det havde Errani ikke noget modsvar over for, så det endte med den forventede danske sejr efter to og en halv times hårdt arbejde.

Næste opgave for Wozniacki er franske Pauline Parmentier, som danskeren har slået i deres hidtidige tre møder.

/ritzau/