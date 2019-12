Caroline Wozniacki lægger ketsjeren på hylden, når hun stopper karrieren efter Australien Open i 2020.

En karriere, der har budt på adskillige højdepunkter på vejen.

Danmarks mest succesfulde tennisspiller gennem tiden har opnået lidt af hvert på nogle af verdens største tennisarenaer.

B.T. giver dig derfor et overblik over Caroline Wozniackis største øjeblikke som tennisspiller.

Caroline Wozniacki var Danmarks fanebærer under OL i Rio i 2016. Foto: KAI PFAFFENBACH

Danmarks fanebærer til OL

Caroline Wozniacki har tidligere fortalt, at det største øjeblik i karrieren var, da hun bar Danmarks fane under åbningsceremonien til OL i Rio i 2016.

»Selvfølgelig er det kæmpestort at vinde en grand slam og være nummer ét i verdenen, men personligt for mig tror jeg ikke, at det bliver større end at være fanebærer og være frontfigur for Danmark til OL,« udtalte hun for nylig til TV 2 Sport.

Australian Open i 2018

I slutningen af januar sidste år lykkedes det endelig. Caroline Wozniacki vandt den grand slam-titel, som både hun og alle danske tennisfans havde hungret efter, da hun vandt Australian Open.

»Jeg har brugt så mange år på at opnå det her, det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det er et meget følelsesmæssigt øjeblik for mig,« lød det fra hende dengang.

I 2018 lykkedes det Caroline Wozniacki at vinde en Grand Slam. Foto: Edgar Su

71 uger som verdens bedste

I løbet af karrieren nåede Wozniacki at toppe kvindernes verdensrangliste i 71 uger. Første gang hun nåede førstepladsen var i 2010, mere præcist den 11. oktober.

Den placering holdt hun i første omgang i 18 uger, og nu er det altså blevet til 71 i alt. Wozniacki lå senest på listens førsteplads efter hendes sejr ved Australian Open i 2018.

Sejr ved sæsonfinalen i 2017

I 2017 spillede Caroline Wozniacki sæsonfinale mod verdens kvindelige tenniselite. Den turnering vandt hun efter at have slået den daværende verdensetter, Simona Halep.

I finalen slog hun Venus Williams for første gang og vandt, hvad der var karrierens hidtil største titel, inden hun få måneder senere vandt Australian Open.

Caroline Wozniacki vandt sæsonfinalerne i 2017. Foto: ROSLAN RAHMAN

To tabte Grand slam-finaler

I løbet af sin karriere har Caroline Wozniacki spillet tre grand slam-finaler. To af dem tabte hun, inden hun endelig vandt Australian Open i 2018.

Men de to tidligere finaler var faktisk ved US Open. Først i 2009 hvor hun tabte til 7-5 6-3 til belgiske Kim Clijsters, og fem år senere var det Serena Williams, der slog Wozniacki i US Open finalen med cifrene 6-3 6-3.

30 WTA-titler

I løbet af sin karriere på WTA-touren kunne Caroline Wozniacki løfte trofæet 30 gange som vinder af en turnering.

Den danske tennisdarling har blandt andet vundet turneringer i New Haven og Indian Wells.

I 2006 vandt en ung Caroline Wozniacki Wimbledon for juniorspillere. Foto: ALESSIA PIERDOMENICO

Wimbledon-sejr for juniorer

Som den første dansker i næsten 60 år vandt Wozniacki en Wimbledon-titel i 2006, da hun vandt juniorernes Wimbledon hos pigerne.

Sejren kickstartede Wozniackis karriere, og så gik det altså, som det gjorde.