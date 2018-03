Caroline Wozniacki møder ingen opbakning i den sag om påståede dødstrusler, hun efter sit nederlag ved Miami Open mod den olympiske mester Monica Puig bragte op på Twitter.

Se hendes opsigtsvækkende Tweet her.

Efter Monica Puig natten mellem søndag og mandag havde besejret grækeren Maria Sakkari 6-3, 7-5, blev den 24-årige puertoricaner spurgt om sagen ved et pressemøde, hvor hun lod til at være temmelig overrasket over Caroline Wozniackis udtalelse.

»Jeg hørte intet. Tilskuerne lod følelserne få frit løb i min kamp mod Wozniacki. Mere kan jeg ikke sige,« lød det kortfattet fra Monica Puigs mund.

Hermed bakker hun op om den udtalelse, som turneringsdirektør James Blake udsendte i en pressemeddelelse lørdag aften dansk tid:

»Under kampen havde vi turnerings-, WTA- og sikkerhedsfolk ved banen. De hverken oplevede eller blev gjort opmærksom på specifikke trusler mod spillerne eller deres familier. Var de blevet gjort opmærksom på det, var situationen omgående blevet håndteret.«

Der hersker dog ingen tvivl om, at Caroline Wozniacki var rystet efter sin kamp mod Monica Puig, der vandt kampen 0-6, 6-4, 6-4.

»Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø Det er ikke så fedt, og det er klart, at det ikke føles rart, når folk råber alle mulige ting,« sagde den 27-årige danske tennisspiller med lav stemmeføring til TV 2 Sporten.

BT var i weekenden i telefonisk kontakt med tv-kanalen Eurosports tenniskommentator, Michael Mortensen, der kender Caroline Wozniacki godt eftersom han tidligere har trænet hende.

»Tilskuernes opførsel var total uacceptabel, og da Caroline undervejs i kampen havde sagt til dommeren, at hun følte sig chikaneret, burde turneringsarrangørerne have taget affære ved at lade de urolige elementer blandt tilskuerne mandsopdække af sikkerhedsvagter. Hvis de negative tilbud herefter var fortsat, kunne man have valgt at bortvise uromagerne,« sagde Michael Mortensen, der i en Davis Cup-landskamp i 1985 for Danmark i Paraguay selv været impliceret i en lignende episode:

»Vi tabte kampen 2-3, og det var altså alt andet end rart, at tilskuerne undervejs i kampene signalerede, at de ønskede halsen skåret over på os. Når man føler sig utryg, er det svært at toppræstere.«

Det er dog langt fra alle deltagere ved den igangværende WTA-turnering, Miami Open, der kritiserer publikums opførsel. Sidste års French Open-vinder, Jelena Ostapenko, sagde i nat efter sin sejr over brasilianeren Beatriz Haddad Maia, at hun elsker publikum, når de lever med i kampene.