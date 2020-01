Australien har de seneste måneder været plaget af en række voldsomme naturbrande.

Forud grand slam-turneringen Australian Open blander den serbiske verdensrangliste-toer Novak Djokovic sig i debatten.

»Det er en tragedie for Australien. Det er virkelig ikke behageligt at se så mange lide. Sommetider viser naturen os, hvordan vi mennesker har misrøgtet den. Jeg tror, ​​at alle prøver at gøre deres bedste for at forstå, hvad mennesker, dyr og økosystemer gennemgår i øjeblikket,« siger Novak Djokovic.

Tidligere på ugen blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt Australian Open som planlagt ville gå i gang mandag. Den snak er forstummet.

Novak Djokovic på træningsbanen i Melbourne forud grand slam-turneringen Australian Open. Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere Novak Djokovic på træningsbanen i Melbourne forud grand slam-turneringen Australian Open. Foto: ROMAN PILIPEY

»Ærlig talt var jeg i sidste uge meget bekymret over situationen. Melbourne var på det tidspunkt den mest forurenede by i verden. Flere spillere kollapsede jo på tennisbanerne her under kvalfikationen. Men pludselig har forholdene ændret sig positivt. De sidste tre dage har været virke fine med godt vejr. Lige nu er det nærmest som om intet er hændt,« siger Novak Djokovic.

Han er ved Australian Open seedet til at møde verdensrangliste-etteren Rafael Nadal i finalen.

»Jeg kommer ind til turneringen med stor selvtillid efter jeg sammen med det serbiske landshold i sidste uge vandt ATP Cup'en. Så min tro på at jeg kan levere en toppræstation her i Melbourne er stor,« siger Novak Djokovic.

Han møder i første runde tyskeren Jan-Lennard Struff.