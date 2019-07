Kronprins Frederik var første mand til at lykønske Caroline Wozniacki, efter hun med sejr over spanieren Sara Sorribes Torma var avanceret til Wimbledons anden runde i damesingle.

»Sådan en aften er det ekstra dejligt at være dansker. Det er efterhånden tre år siden, jeg har været her sidst, så det var fint at være tilbage,« sagde han til B.T.'s udsendte medarbejder på tennisanlægget i London og tilføjede:

»Men det er altså lidt svært at udtale sig om sådan en kamp, der må afbrydes fordi hendes modstander efter første sæt desværre må trække sig med en rygskade.«

Herefter blev interviewet afbrudt, da kronprins Frederik fik øje på Caroline Wozniacki, der var på vej fra banen mod omklædningsrummet.

»Hvor er du god,« roste kronprinsen den danske tennisspiller, der kvitterede med brokkeri over banen.

»Jeg har aldrig oplevet en så langsom bane i min karriere. Selvfølgelig er jeg glad for at være videre, men jeg skulle lige i gang,« sagde Caroline Wozniacki med henvisning til, at hun i første sæt kom bagud 0-4 men ikke desto mindre fik vendt kampen til en føring på 5-4, før modstanderen trak sig ved sættets afslutning.

I samtalen bemærkede kronprins Frederik, at Caroline Wozniackis stemme var en del anderledes end den plejer at være.

»Er du forkølet, eller har du bare festet for meget i forbindelse med dit bryllup?« spurgte han med tydelig interesse, hvortil Caroline Wozniacki med et stort smil svarede, at den »i øjeblikket bare er lidt ru«.