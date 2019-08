Sikke et drama.

Caroline Wozniacki er efter sejren på 1-6, 7-5, 6-3 over kineseren Yafan Wang klar til US Opens anden runde.

Efter kampen afslørede hendes far og træner, Piotr Wozniacki, at han undervejs i den dramatiske affære lænede sig opad en advarsel.

»Dommeren siger på et tidspunkt til Caroline, at han accepterer mine tilråb til nu, men så heller ikke mere,« fortalte Piotr Wozniacki til B.T.s udsendte tennisreporter efter kampen.

På spørgsmålet om hvorvidt han troede på dansk sejr efter Caroline Wozniacki havde tabt første sæt, var svaret bekræftende.

»Selvfølgelig gjorde jeg det. Men på det tidspunkt var jeg da en smule rystet. Heldigvis fortsatte Caroline kampen igennem med at arbejde stenhårdt. Hun ville simpelthen vinde den kamp,« sagde Piotr Wozniacki.

Han erkendte, at Caroline Wozniacki havde været i problemer.

»Det var ikke nemt for hende. Kineseren var meget hurtig på benene, så Caroline måtte tage chancer. Jeg er sikker på, at denne sejr betyder rigtig meget for hende. Nu tror jeg for alvor på, at hun kan vinde næste kamp,« sagde Piotr Wozniacki med henvisning til, at den danske tennisspiller torsdag skal duellere mod verdensranglistens nummer 35, Danielle Collins, fra USA.