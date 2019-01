Der gik ikke mange sekunder efter Caroline Wozniacki skuffende havde tabt tredjerundekampen ved Australian Open mod Maria Sharapova før hendes far og træner, Piotr Wozniacki, hastede væk fra de tætpakkede tilskuerpladser på mægtige Rod Laver Arena..

Skuffelsen over, at Caroline Wozniacki nu må 'nøjes' med at kalde sig »tidligere Grand Slam-vinder« var nemlig enorm.

Samtidig havde han inden kampen til B.T.s udsendte reporter sagt, at han forventede sejr til sin datter, der ved Grand Slam-turneringen 'down under' stillede op som forsvarende mester, da Maria Sharapova længe spillemæssigt ikke har leveret på højeste niveau.

Det lykkedes dog at få en 'sidelinie-beretning' alligevel.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

Den var fodboldlandsholdets tidligere målmand, Thomas Sørensen, leveringsdygtig i.

Sammen med sin familie havde han fået plads bag »Team Wozniacki«, der foruden Piotr Wozniacki talte Caroline Wozniackis agent Julien Cassaigne, forlovede David Lee og de to australske hittingpartnere, Jake Eames og David Bidmeade.

»Jeg synes egentlig ikke, at Caroline Wozniacki spillede nogen speciel dårlig kamp. I stedet må man tage hatten af for Maria Sharapova, der det meste af kampen rammer linierne. Hun laver vel 50 vinderslag. Sådan en aggressivitet er altså svær at modstå.« sagde Thomas Sørensen.

På spørgsmålet om hvorvidt Caroline Wozniacki i perioder af kampen havde en opgivende attitude, var svaret benægtende.

Maria Sharapova besejrede Caroline Wozniacki ved Australian Open. Foto: DAVID GRAY Vis mere Maria Sharapova besejrede Caroline Wozniacki ved Australian Open. Foto: DAVID GRAY

»Det synes jeg ikke. Jeg tror mere, at hun var frustreret over Sharapovas effektivitet. For hver gang Caroline lavede et godt slag, fik hun bolden retur med et slag, der på det nærmeste var endnu bedre,« sagde Thomas Sørensen og trak lettere opgivende på skuldrene.

Han vurderer, at der i danskergruppen bag »Team Wozniacki« på tilskuerpladserne var omkring 20 danskere.

»Min familie var der. Det samme var Carolines polske familie og Frederik Løchte Nielsen (dansk tennisspiller, red.). Så hun blev bestemt bakket fint og energisk op,« sagde Thomas Sørensen.

Han har de seneste år haft bopæl i Melbourne, hvor han har haft trænerjob i en lokal fodboldklub.

Caroline Wozniacki i sin tabte kamp ved Australian Open mod Maria Sharapova. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki i sin tabte kamp ved Australian Open mod Maria Sharapova. Foto: WILLIAM WEST

»Her kommer jeg nu kun en enkelt gang om ugen på konsulentbasis, da jeg arbejdsmæssigt bruger tid som fodboldkommentator på den australske tv-kanal Fox.

»Men mon ikke jeg skal en tur på tennisanlægget igen i næste uge. Der er jo stadig danskere med i herredoubleturneringen og hos juniorerne. Så selvom Caroline ikke genvinder sin Australian Open-titel, lever danskerne heldigvis stadig i turneringen,« sagde Thomas Sørensen.