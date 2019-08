Caroline Wozniacki fik fornem opbakning, da hun på Arthur Ashe Stadium i New York med en tre-sæts-sejr over Danielle Collins spillede sig videre til US Opens tredje runde.

Således var den ubesejrede polske sværvægtsbokser Adam 'Babyface' Kownacki, der netop har sikret sig IBF's Interkontinental-titel, inviteret med i 'Players Box', hvor Team Wozniacki befandt sig under den over to timer lange tenniskamp.

Adam Kownacki, til venstre, i aktion mod Chris Arreola tidligere på måneden i New York. Foto: JASON SZENES

»Han bor her i New York, så vi kender ham udmærket,« sagde Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, der fuldt forståeligt var glad for datterens sejr.

»Collins indleder kampen med nogle fremragende server. Men i andet sæt begynder Caroline at spille mere solidt. Hun kommer her foran 5-0, hvorefter amerikaneren får reduceret. Set i bakspejlet var det måske godt nok. For fra tredje sæts begyndelse var Caroline i den grad klar,« sagde Piotr Wozniacki og tilføjede:

»Mest af alt er jeg naturligvis tilfreds med sejren. Men det var også fint, at kampen blev spillet på tennisanlæggets største bane (Arthur Ashe Stadium, red.). Nu er hun fortrolig med den bane.«

Foto: MATTHEW STOCKMAN

Piotr Wozniacki ønskede ikke at sige noget om sin datters næste kamp mod canadieren Bianca Andreescu.

»Vi tager en snak om den opgave på vej hjem i bilen aften. Selvfølgelig har Caroline fået en masse positive ting med sig fra sine første to vundne US Open-kampe. Dem skal hun forsøge at drage nytte af mod Andreescu,« sagde Piotr Wozniacki.