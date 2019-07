Siden Caroline Wozniacki for to uger siden blev gift ved et storstilet bryllup i Italien med amerikaneren David Lee, er der blevet gættet heftigt på, hvordan hun fremover vil tituleres i forbindelse med kampe.

B.T.'s udsendte har været i kontakt med Wimbledon-turneringens administration. Her er man leveringsdygtig i dette svar, der dementerer al snak om, at hun eksempelvis kunne finde på at kalde sig »Mrs. Lee«.

»I de officielle papirer står der, at hendes navn fortsat er Caroline Wozniacki. Så det navn vil stå anført på resultattavlen, når hun i aften går på banen i første runde (mod Sara Sorribes Tormo, red.) på Bane 2,« siger Tracy Awin, der er ansat på det kontor, hvor Wimbledon-arrangørerne tager imod interview-forespørgsler fra medierne.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Sara Sorribes Tormo ventes igangsat omkring klokken 18 dansk tid, og liveopdateres på bt.dk.

Det kan dog ikke påstås, at Caroline Wozniackis forberedelser til kampen har været optimale.

Efter hun midt i sidste uge gled ud af WTA-turneringen i Eastbourne i tredje runde efter nederlag mod Aryna Sabalenka, rejste hun 100 kilometer mod nord for at indlogere sig i et lejet hus i London.

Dette var imidlertid så beskidt, at hun fredag aften fik et allergisk udbrud. Dagen efter valgte hun derfor at bruge tid på at skifte det lejede hus ud med et hotelværelse.

»Det hele var lidt kaotisk, men nu er vi på plads, og hun har sovet godt og har fået medicin mod allergien,« sagde hendes far og træner, Piotr Wozniacki, ifølge Twitter-fansitet CaroWozniackiNews efter søndagens træning.