I klippet herover kan du se, hvordan det gik til, da Caroline Wozniacki vandt Australian Open i januar 2018.

Stedet er Herning i efteråret 2015. Caroline Wozniacki skal spille opvisningskamp mod Serena Williams efter en periode med svingende resultater.

En af hendes store kritikere dengang var Peter Bastiansen, der både satte spørgsmålstegn ved danskerens præstationer, og at hun fortsat havde sin far som træner.

Både Peter Bastiansen og Caroline Wozniacki var til stede i Jyske Bank Boxen i Hering den dag.

Det samme var direktøren for Boxen og MCH Arena, Georg Sørensen, og her udspillede der sig en noget spektakulær situation, afslører Peter Bastiansen i en ny bog, der hedder ’Comeback’, som handler om den danske tennisstjerne. For Caroline Wozniacki hilste kun på Georg Sørensen.

»Hun gad ikke hilse på mig. For mig var det ærgerligt, at det var kommet dertil, fordi jeg som den eneste havde turdet sige nogle ting, som jeg på det tidspunkt har følt, var rigtigt. Ikke for at nedgøre hende eller gøre hende ondt. Jeg syntes bare, at det var det rigtige. At faren på det tidspunkt for eksempel ikke var den rigtige træner. Han ansatte jo også et hav af trænere efterfølgende, så der må have været et eller andet om det. Men mig gad hun ikke hilse på. Tænk, at hun ville spilde energi på det,« siger Peter Bastiansen i bogen.

Og han står fast på den kritik, han gav af Caroline Wozniacki dengang, hvor hun var på vej ned af verdensranglisten, men han erkender, at tingene nu er anderledes.

»Hun har leveret nogle fantastiske resultater, og det har jeg også taget hatten af for. Det jeg sagde dengang, mener jeg, var rigtigt, men nu er det et helt andet scenarie, og jeg har også rost hende,« siger Peter Bastiansen til BT om den danske tennisstjerne, der i januar vandt Australian Open.

Det ramte ham dog, at Caroline Wozniacki ikke hilste i Boxen, selvom han som ekspert skal sige sin mening.

Caroline Wozniacki og Serena Williams på banen i herning i 2015. Foto: Claus Fisker Caroline Wozniacki og Serena Williams på banen i herning i 2015. Foto: Claus Fisker

Serena Williams og Caroline Wozniacki på et pressemøde i forbindelse med opvisningskampen i 2015. Foto: Claus Fisker Serena Williams og Caroline Wozniacki på et pressemøde i forbindelse med opvisningskampen i 2015. Foto: Claus Fisker

»Jeg blev da også lidt ked af det. Og skuffet over det. For min intention har ikke været at skade hende, eller gøre hende ked af det. For mig er Caroline et ikon i dansk tennis og det største, der nogensinde har været og nogensinde kommer til at være,« siger Peter Bastiansen i den nye bog.

Han fortæller, at han blot har forholdt sig konstruktivt til det, han er blevet spurgt om. Og han kan også godt følge, at man som sportsudøver kan reagere i sine følelsers vold i perioder med nedgang.

»Selvfølgelig. Jeg bliver ofte ringet op, når hun har været skadet eller har tabt og spurgt, hvad jeg synes. Så er det klart, man kan fremstå som en, der er efter hende. Det er jeg ked af, for det har aldrig været meningen,« siger Peter Bastiansen til BT.

Han fastholder dog, at han føler, han er en af de få, der netop udtaler sig konstruktivt, og han holder også fast i, at man som sportsstjerne skal kunne tage den hårde kritik.

»Det er klart, jeg har været en smule kritisk overfor familien. Og det har nok gjort, at Caroline har følt, jeg har været efter hende og faren. Det har jeg også været. Omvendt har jeg andre gange også været positiv, når hun har været fantastisk. Hun er en offentlig person og må tage det, der følger med,« siger Peter Bastiansen til BT, og han fortæller, at han har talt med Caroline Wozniacki efter episoden.

»Vi var sammen for tre uger siden i Parken. Der talte jeg med hende, hendes far (Piotr Wozniacki, red.) og Mikkel Nissen (agent, red.). Så det (forholdet, red.) er blevet markant bedre. Det er første gang, jeg har haft en face-to-face samtale med dem. Jeg vil ikke sige, vi har snakket ud, og det ændrer ikke noget. De har været gode til at sætte en streg i sandet,« siger Peter Bastiansen.

BT har kontaktet Caroline Wozniackis danske agent for at få en kommentar, men han er ikke vendt tilbage.