Chok!

Caroline Wozniacki er ude af Wimbledon-turneringen allerede efter anden runde.

Således tabte den andenseedede dansker et dramatisk og medrivende opgør mod russeren Ekaterina Makarova, der blot ligger nummer 35 på verdensranglisten, 4-6, 6-1, 5-7.

Set med danske briller fik kampen en skidt begyndelse, da Ekaterina Makarova brød Caroline Wozniackis serveparti, og da russeren straks efter vandt sit eget rent, var den 27-årige danske tennisspiller bagud 0-2.

Venstrehåndede Makarova fastholdt sin dominans ved at bombardere Caroline Wozniacki med hårde, flade og velplacerede slag.

Den taktik viste sig at være den helt rigtige:

For med endnu et servegennembrud bragte hun sig foran 5-1 mod danskeren, der i kampens første halve time virkede både rådvild og nervøs.

Caroline Wozniacki lod sig dog ikke slå ud af, at hendes spil langt fra fungerede optimalt. Således fightede hun sig tilbage ved at vinde de efterfølgende tre partier.

Ved stillingen 5-4 havde Ekaterina Makarova muligheden for at serve første sæt i hus, og selvom Caroline Wozniacki kæmpede bravt, lykkedes missionen.

Andet sæt fik en atypisk start, da Wimbledon-anlæggets Court No. 1 blev invaderet af en sværm af enorme flyvemyrer.

Det irriterede tydeligvis Caroline Wozniacki, der tog kontakt til dommeren om sagen. Dialogen førte dog intet med sig, og i stedet slog Caroline Wozniacki til ved at bringe sig foran 5-0. Men selvom Ekaterina Makarova herefter vandt et enkelt serveparti, var danskerens sætsejr på intet tidspunkt i fare.

Fakta Wozniackis Wimbledon-resultater Caroline Wozniacki har siden 2006 deltaget i grand slam-tennisturneringen ’The Championships’ i London-forstaden Wimbledon 12 gange. Endnu er hun aldrig nået længere end fjerde runde: 2006. Endestation: første kvalifikationsrunde, hvor hun taber 6-3, 2-6, 3-6 til Miho Saeki, Japan 2007. Endestation: anden runde, hvor hun taber 0-6, 6-7 til Mara Santangelo, Italien 2008. Endestation: tredje runde, hvor hun taber 6-2, 4-6, 6-2 til Jelena Jankovic, Serbien 2009. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Sabine Lisicki, Tyskland 2010. Endestation: Fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 0-6 til Petra Kvitova, Tjekkiet 2011. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-1, 6-7, 5-7 til Dominika Cibulkova, Slovakiet 2012. Endestation: første runde, hvor hun taber 7-5, 6-7, 4-6 til Tamira Paszek, Østrig 2013. Endestation: anden runde, hvor hun taber 2-6, 2-6 til Petra Cetkovska, Rusland 2014. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 5-7 til Barbora Strycova, Tjekkiet 2015. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Garbine Muguruza, Spanien 2016. Endestation: første runde, hvor hun taber 5-7, 4-6 til Svetlana Kuznetsova, Rusland 2017. Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-7, 4-6 til CoCo Vandeweghe, USA

Fra tilskuerpladserne blev Caroline Wozniacki bakket optimalt op. Foruden sin far og træner, Piotr Wozniacki, observerede man blandt andre hendes kæreste David Lee, hittingpartner Michal Przysiezny, agenterne Mikkel Nissen og Julien Cassaigne samt hendes mor Anna og bror Patrik.

De så Ekaterina Makarova få en fin start på tredje og afgørende sæt, da hun ved at vinde eget serveparti bragte sig foran 1-0.

Det kunne være blevet 2-0, hvis russeren havde formået at udnytte sine to breakmuligheder i det efterfølgende serveparti. Men Caroline Wozniacki reddede sig ud af den kritiske situation ved at levere en række gode server og udlignede til 1-1.

Ekaterina Makarova havde imidlertid fået fornemmelsen af, at Caroline Wozniacki var til at tale spillemæssigt med, og takket være solidt grundspil samt hårde server kørte hun sin modstander godt og grundigt rundt på banen.

Foran 5-1 havde Ekaterina Makarova muligheden for at serve sejren i hus.

Men Caroline Wozniacki bed godt fra sig, og reducerede til 3-5.

Tredje sæts parti nummer ni blev en neglebidende affære, hvor Makarova bragte sig foran 40-0, men selvom russeren tilspillede sig fire matchbolde, lykkedes det for Caroline Wozniacki at vinde det på nærmest mirakuløs vis.

Efterfølgende vandt Caroline Wozniacki sit eget serveparti, og dermed havde hun udlignet til 5-5.

Det lignede et russisk sammenbrud, men Ekaterina Makarova fik samlet sig mentalt stærkt op, og vandt sættet 7-5.

En kæmpe skuffelse for Caroline Wozniacki, der i Wimbledon aldrig er nået længere end til fjerde runde.

Hendes Wimbledon-forbandelse fortsætter...

Du kan i LIVE-bloggen herunder læse, hvordan kampen mellem Wozniacki og Makarova udspillede sig.