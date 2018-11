Da Caroline Wozniacki i januar vandt karrierens første grand slam-sejr, holdt hun en takketale, der var helt efter bogen. Lige indtil den ikke var det.

»Nu håber jeg, at jeg endelig får den forside på Elle,« lød det fra den danske tennisdarling, hvilket fik publikum til at bryde ud i latter. Men det var ikke for sjov.

For selv om Caroline Wozniacki først og fremmest er en af verdens bedste kvindelige tennisspillere, har hun gennem de seneste år vist, at hun også i den grad er interesseret i mode, magasinverdenen og photoshoots i flotte kjoler vist på glitret papir.

Caroline Wozniacki har selv flere gange udtrykt sin begejstring for branchen, og efter tennisstjernen i sidste uge afslørede, at hun lider af den kroniske sygdom leddegigt, er det måske nu mere end nogensinde før relevant at stille spørgsmålet: Hvad skal Wozniacki lave, når hun ikke længere tager tennissko på hver morgen?

Caroline Wozniacki holdt tale efter sin sejr i Australian Open i januar.

Selv har stjernen ikke meldt ud, præcis hvad hun skal lave i fremtiden, men hun har flere gange givet offentlige hentydninger.

'Du elsker mode, så lær så meget, du kan, om det felt. Hvis du kan kombinere din passion for tøjdesign med al den forretningsviden, far vil give dig gennem årene, så vil du være godt rustet til en ny karriere,' skrev Caroline Wozniacki eksempelvis i 2016 i et åbent brev til sit 11-årige jeg i magasinet Players' Tribune.

Med en bedsteveninde, der hedder Serena Williams, som jævnligt er på forsiden af verdensomspændende modemagasiner, og pladser på forreste række til modeugerne ved siden af Vogue-chefredaktør Anna Wintour er det måske ikke så underligt, at Wozniacki drages af den celebre modeverden.

Men hvordan ville hendes chancer være i en branche, hvor svedtransporterende sportstøj skiftes ud med stiletter?

28-årige Caroline Wozniacki.

En fremtid som model?



Følger man Caroline Wozniacki på Instagram, er det tydeligt, at tennisstjernen holder af at optræde som model i magasiner, stylet, sminket og fotograferet af topprofessionelle folk. For nylig var hun forsidemodel på det eksklusive livsstilsmagasin Haute Living og Ocean Drive, og hun har flere gange optrådt i det ikoniske sportsmagasin Sports Illustrated.

Hun har været repræsenteret af modelbureauet Scoop Models gennem godt 10 år, og her oplever man stor interesse – men det er sjældent, folk har råd.

»Mange af de henvendelser, vi har fået, er enten fra brands, der ikke passer ind i sammenhængen, eller også er det brands, der ikke har råd. Vi er oppe i nogle vilde summer, og det er naturligt, for du kan sammenligne Caroline med en rockstjerne,« siger Jesper Lundquist, direktør i Scoop Models, der i godt 10 år har repræsenteret Wozniacki som model.

Caroline Wozniacki og moden Caroline Wozniacki har et tæt samarbejde med mærket Adidas, som er hendes sponsor. Hun har optrådt på forsiden af flere internationale magasiner, heriblandt Sports Illustrated og Cosmopolitan, og danske Elle. Hun har jævnligt vist sig ved modearrangementer og har blandt andet siddet på første række til New York Fashion Week med Anna Wintour, der er chefredaktør for amerikanske Vogue. Hun udtalte offentligt efter sin Australian Open-sejr, at hun drømmer om en forside på internationalt Elle.

Han udelukker ikke, at Caroline Wozniacki kunne lave mere modelarbejde, når tennis på topniveau ikke længere er en del af hverdagen.

Spørger man Chris Pedersen, der er vært på DR-K og tidligere moderedaktør, har han dog svært ved at se Caroline Wozniacki tage en modelkarriere meget videre.

»Hun er ikke en slående skønhed. Men hun har et meget bredt lettilgængeligt udseende, og alle kan se, hun er en køn pige. Hun er heller ikke en kvinde, der har voldsomt god smag. Nogle danskere har lyst til at kalde hende et stilikon, men så skal du meget hurtigt kunne definere hendes stil. Det kan man ikke,« siger modeksperten.

»Caroline er en sød pige, men hun ejer ikke kant. Det er lidt forskellen på at være på forsiden af Femina og Vogue,« tilføjer han.

Et helt unikt brand



Men Caroline Wozniackis vej ind i modebranchen kan gå mange vej. Hun er nummer otte på Forbes' liste over de mest indflydelsesrige kvinder i sportsverdenen, hun er nummer 66 på ESPNs liste over de mest berømte atleter i verden. Hun er mere end bare en dygtig tennisspiller og en kvinde på forsiden – hun er et superbrand. Og det åbner døre i modebranchen.

»Mange vil rigtig gerne ses med Caroline, og det er en fordel. Når hun er hjemme, og folk hører, hun er i landet, så vælter det ind med invitationer,« fortæller Cecilie Ingdal, chefredaktør på det danske modemagasin Elle.

»Jeg bliver i hvert fald nogle gange spurgt af forskellige, om jeg kan skabe kontakt til Caroline, når hun er i landet. Det handler meget om, hvad hun vil. Vil hun være et stilikon, eller er det designvejen eller investeringsvejen? Det skal hun gøre sig klart. Men hun besidder nogle kvaliteter, som passer på det meste,« tilføjer chefredaktøren.

Venus Williams og Caroline Wozniacki sammen til Serena Williams' præsentation af en tøjlinje under modeugen i New York i 2016.

Ukrukket superstjerne

Hun har selv mødt den danske tennisstjerne ved to lejligheder. Caroline Wozniacki var på forsiden af danske Elle i foråret 2017, og efter Carolines bøn i sin Australian Open-takketale kunne Cecilie Ingdal ikke dy sig.

»Jeg ringede med det samme til hende, da hun havde udtalt efter Australian Open, at hun ville på forsiden af Elle. Hun takkede straks ja til os igen, selv om hun jo nok mente den amerikanske eller engelske version,« forklarer chefredaktøren og tilføjer, at det kommende magasin med Wozniacki først kommer til januar.

Billederne til magasinet blev taget ved Carolines gamle tennisbaner, hvor den 28-årige stjerne gav sig tid til at hilse på de mange fremmødte børn, og helt generelt er Wozniacki trods sin stjernestatus langt mere ukrukket end de fleste, hvilket hendes store interesse for modeverdenen også vidner om.

Wozniacki på forsiden af danske Elle i 2017.

»Hun har sat en hel dag af begge gange. Det er ikke alle de kendte kvinder, vi portrætterer, der sætter så meget tid af, slet ikke,« siger Cecilie Ingdal.

Den næste Björn Borg?

Gennem mange år har Caroline Wozniacki haft sportsfirmaet Adidas som sponsor, og hun ynder at bære eksklusive tennisdragter designet af Stella McCartney for Adidas på banen. Spørger man pr-agent og caster Elisa Lykke, er hun ikke i tvivl om, at Caroline Wozniacki bør satse på at gå designvejen.

»Hun har en stor platform, hun kan boltre sig på her. Hun kan lave sin egen modeserie, hun kan samarbejde med en verdenskendt designer og lave en sportsserie. Hun har i forvejen et livslangt samarbejde med Adidas, så man kunne forstille sig en high end-sportsserie til den aktive kvinde over 30. Det vil være meget nærliggende.«

Hun kunne blive som en Björn Borg, men jeg tror ikke, vi kommer til at se hende lave store gallakjoler. Det bliver ikke den form for mode

Flere andre sportsnavne, som David Beckham og Cristiano Ronaldo, har efter og under karrieren begivet sig ud i designsamarbejder, og det samme vil være oplagt for Wozniacki.

»Hun kunne blive som en Björn Borg, men jeg tror ikke, vi kommer til at se hende lave store gallakjoler. Det bliver ikke den form for mode,« siger pr-agenten, der rådgiver flere danske kendisser og også tidligere har arbejdet for Nicklas Bendtner.

Kan ikke være med på øverste hylde

Modeekspert Chris Pedersen er også enig i, at Wozniacki sagtens kunne designe – men først og fremmest til den almindelige kvinde.

Caroline Wozniacki ankommer ved lodtrækningen i forbindelse med WTA-finalen i Singapore.

»Jeg kunne sagtens se hende lave et superbredt tøjmærke. Træningstøj eller Puma-sko, det kunne hun sagtens. Men der er forskel, for der findes to typer sportstøj: det, som er pænt nok, og som du køber, fordi du har brug for sportstøj, og så findes der det, du bare må have, hvor du slet ikke kan styre dig. Hun kan lave det første,« siger Chris Pedersen.

Han mener dog ikke, at tennisstjernen kan være med, når det gælder de rigtig eksklusive mærker i modeindustrien.

»Hvis vi taler high fashion, kan hun ikke noget dér, og det er der meget få sportsstjerner, der kan. Men hun kan noget i den brede offentlighed og kan sælge strømpebukser, sportstøj, kondisko og lignende til den brede masse, men hun har ikke kant nok til at sælge tasker til 20.000 kroner. Det lyder hårdt, men sådan er det,« lyder dommen fra modeeksperten.

Han nævner samtidig Victoria Beckham som et eksempel på en kendis, der har brugt sin stjernestatus til at blive succesfuld high end-designer.

Den der forside på Elle

Og så er vi tilbage ved drømmen om den famøse forside på Elle. For bliver den nogensinde virkelighed for Wozniacki?

Spørger man Elles danske chefredaktør, er der en god forklaring på, at vi endnu ikke har set Caroline på en af verdens mest prominente forsider – og nok heller ikke kommer til det.

»Caroline mangler nok noget Hollywood over sig. Jeg skal ikke kunne udelukke, at den forside kommer, og havde hun vundet US Open, havde det nok været noget andet. Men det er meget skuespillerinder, og der falder hun udenfor. Hvis der er noget, man er optaget af på de markeder, er det bladsalg, og de ved, præcis hvad der skal til. Så de tænker nok, hun ikke vil sælge lige så godt,« siger chefredaktør Cecilie Ingdal.

Anna Wintour og Caroline Wozniacki i 2015 til Michael Kors' show under modeugen i New York.

Carolines gode tennisveninde Serena Williams har før været på forsiden, og ud over at være amerikaner og dermed appellere til hjemmemarkedet, har hun en stjernestatus, som Wozniacki mangler.

»Hun er flere gange set sammen med Anna Wintour fra amerikansk Vogue, det vigtigste blad på international basis, og alligevel har hun aldrig været i Vogue. Hun har ikke star quality på den måde,« siger Chris Pedersen.

Selv om en forside på amerikansk Elle måske ikke umiddelbart er i sigte, skal man dog ikke undervurdere Caroline Wozniackis økonomiske potentiale i modebranchen fremadrettet.

»Økonomisk er det helt grangiveligt det bedste. Det er nemmere at tjene penge på den brede offentlighed end på eliten. Men hun er en sjov karakter, for hun er i nærheden af alt det rigtige.«

Caroline Wozniacki til den berømte MET Gala i New York i 2016.

Uanset hvilken vej Caroline Wozniacki vælger at gå, er det sikkert, at hun nok skal klare sig. Alene fra juli sidste år til juni i år tjente stjernen ifølge Forbes intet mindre end 84 millioner kroner.