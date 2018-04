En blot 12-årig dansk, talentfuld tennispige mødte i 2002 sit helt store idol. Danskeren hed Caroline Wozniacki. Idolet var Venus Williams.

Amerikaneren var på det tidspunkt verdens nummer et og skulle spille en opvisningskamp i Parken. Unge Caroline Wozniacki fik lov at spille et par bolde mod verdens dengang bedste tennisspiller og hun fortalte samtidig Venus, at hun en dag også ville blive nummer et i verden.

Mandag - 16 år efter - står de to så over for hinanden igen. Til en showkamp kaldet 'Champions Battle'. Begge har nu været nummer ét, og begge kan kalde sig Grand Slam-vindere, efter Wozniacki i januar sikrede sig sin største triumf med sejren ved Australian Open.

Læs også: Wozniacki udgik med skade: Her er status før Venus-brag

Men på trods af de ti års aldersforskel på to af tennissportens største stjerner, så kredsede mange af spørgsmålene på søndagens pressemøde sig om et muligt karrierestop for den 27-årige dansker, der tidligere har bebudet, at hun ikke vil være på touren lige så længe, som eksempelvis Venus Williams har været.

»Nå må vi se, hvad der sker. Så længe jeg har lysten og kroppen kan holde til det, så vil jeg blive ved. Og når tiden så er til det, så vil jeg stoppe. Der er ikke rigtig en fast dato, og det er ikke noget, jeg tænker på til daglig,« siger Caroline Wozniacki, da hun møder den danske presse på Marriott Hotel forud for showkampen.

Humøret var højt forud for mandagens showkamp i Parken, hvor Venus Williams skal forsøge at få revanche fra deres seneste møde. Foto: Mads Claus Rasmussen Humøret var højt forud for mandagens showkamp i Parken, hvor Venus Williams skal forsøge at få revanche fra deres seneste møde. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvis ilden var væk, så ville jeg ikke blive ved med at spille. Så længe jeg har ilden, så bliver jeg ved. Jeg er helt sikkert stadig lige så motiveret som før. Det er bare en rarere følelse at gå ind til en Grand Slam, hvor man ikke får spørgsmålet om, hvorfor man aldrig har vundet en Grand Slam. Det er rigtig rart at have med,« fortæller Wozniacki, der i øjeblikket er placeret som nummer to i verden.

Den danske tennisstjerne er - på trods af sine kun 27 år - ved at være en rutineret spiller og har været en del af WTA-touren siden sin debut i 2005. Derfor har spekulationer om et snarligt karrierestop været fremme, men det er ikke noget hun selv spekulerer over. Om Wozniacki vil repræsentere Danmark ved OL i Tokyo i 2020 er derfor også uvist.

Det er noget af en mundfuld, der venter Wozniacki. Venus Williams har været på WTA-touren siden 1994 og har i alt syv Grand Slam-triumfer på CV'et - heraf fem Wimbledon-titler. Foto: Mads Claus Rasmussen Det er noget af en mundfuld, der venter Wozniacki. Venus Williams har været på WTA-touren siden 1994 og har i alt syv Grand Slam-triumfer på CV'et - heraf fem Wimbledon-titler. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det tænker jeg ikke rigtig på for at være ærlig (OL i 2020, red.). Jeg har spillet OL tre gange, og jeg har været fanebærer for Danmark, og det har været noget af det største, jeg har oplevet. Det er noget, jeg er rigtig, rigtig stolt af. Selvfølgelig vil en OL-medalje være helt fantastisk, men der er lang vej til Tokyo, og så langt har jeg ikke tænkt. Jeg prøver bare at holde mig skadesfri og slutte sæsonen af så godt som muligt, og så tager vi den derfra,« siger Caroline Wozniacki.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams bliver det første opgør mellem de to siden WTA-finalerne i Singapore tilbage i oktober, hvor danskeren vandt finalen. Få måneder efter vandt hun sin første Grand Slam-titel ved Australian Open, og den store sejr glæder hendes amerikanske veninde.

»Hun arbejdede super hårdt for det, og jeg er meget glad for at se det ske for hende,« siger 37-årige Venus Williams, der også glæder sig over at være i Danmark efter så mange år.

De to tennisstjerner har mødt hinanden otte gange. Her har Venus Williams formået at vinde syv gange, mens Wozniacki kun en enkelt gang har formået at få skovlen under amerikaneren. Foto: Mads Claus Rasmussen De to tennisstjerner har mødt hinanden otte gange. Her har Venus Williams formået at vinde syv gange, mens Wozniacki kun en enkelt gang har formået at få skovlen under amerikaneren. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er fantastisk at være tilbage. Jeg har så mange gode minder fra sidste gang, og jeg håber, vi får en rigtig god kamp på banen.«

Caroline Wozniacki fortæller samtidig, at begge spiller vil gå ud og gøre det så godt, de kan, selvom det er tale om en showkamp.

12.000 tilskuere i Parken kan derfor se frem til at få noget for pengene, når mandagens showkamp mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams bliver sat i gang klokken 21.00. Og denne gang vil begge spillere kunne prale af at være ‘champions’.