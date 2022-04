Caroline Wozniacki var ikke i tvivl. Hun ønskede at dele noget af det mest sårbare.

For ligesom mange andre stod hun også pludselig i en helt ny virkelighed, da hun sidste år blev mor til datteren Olivia. Uden en manual, og på en måde i et helt andet liv.

Den del vender vi tilbage til. For titlen som mor har ændret den danske tennisstjerne. Det kan hun tydeligt mærke.

Alt handler pludselig ikke om hende, som det ellers har været tilfældet i så mange år.

»Det har gjort rigtig meget ved mig. Jeg er blevet mere åben, mere rolig og det at man sætter en anden før en selv har gjort, jeg på en måde er blevet mere voksen. En ting er, når man rejser verden rundt og spiller. Der er mange ting, jeg har lært og skulle lære ret hurtigt. Men nu har jeg et familieliv, og skal passe på mit barn, vise hende verden. Jeg vil gerne det bedste for hende,« siger Caroline Wozniacki.

B.T. møder hende i en suite på 11. etage på Hotel Marriott i København. Legetøjet på gulvet og rene pænt stablede bleer på sofaen vidner om hverdagen, Caroline Wozniacki har nu. Hun har altid været en kontrolfreak.

Men efter datterens ankomst har hun også bare lært, at nogle ting kan hun ikke styre, og konkrete tidsplaner eksisterer ikke altid. Det lærte hun ‘meget hurtigt’, griner hun.

Datteren Oliva ligger i et værelse ved siden af og pludrer. ‘Der er krudt i rumpetten’, fortæller Wozniacki, der lige som alle andre havde mange forestillinger om, hvordan det var at blive mor. Heldigvis har datteren et godt sovehjerte, men når hun er vågen, så er det om at være på.

»Hun har så meget energi og sidder ikke stille i to minutter. Der er fart på. Hun kravler rundt og prøver at hive sig op. Det er kommet bag på mig. Jeg troede ikke, babyer generelt havde så meget personlighed til at starte med. Men man kan allerede godt se det meget tydeligt,« siger Wozniacki og fortsætter:

»Jeg tror, hun er meget en blanding af os. Hun elsker at snakke og kommunikere - det kan hun selvfølgelig ikke endnu - men det kommer meget fra David. Hun elsker mennesker og at være tæt på folk. Energi har vi nok begge, så det burde ikke komme bag på os,« griner hun.

»Men hvor jeg er den person, der godt kan slappe af, er David den, hvor der hele tiden skal ske noget. Det har hun helt sikkert fra ham. Hun har meget god attitude omkring, at vil hun noget, skal hun nok prøve. Vil hun prøve at rejse sig op ad sofaen, bliver hun ved, til det lykkes. Det har hun nok fra mig, hun er stædig og har viljestyrke,« siger Wozniacki, der nyder sit nye liv med den familie, hun i mange år har drømt om.

Der er ingen stress over at gøre klar til en turnering. Der er stadig meget at lave, men ellers lever hun sammen med manden David Lee en rolig tilværelse. En hverdag, der kan følges i Viaplay-programmet ‘Wozniacki & Lee’. Her får seerne lov til at komme helt tæt på parret, der også deler sårbare ting.

Caroline Wozniacki og manden David Lee. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Caroline Wozniacki og manden David Lee. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Caroline Wozniacki fortæller, hvordan hun har valgt ikke at amme, fordi det var for svært at få til at fungere, men i stedet pumper hun sin mælk ud på flaske. Hvordan parret i starten fik hjælp af en børnesygeplejerske - noget, der måske ikke er så ‘velset’ i Danmark, fortæller hendes mand i serien.

»Egentlig synes vi, det var ret vigtigt og dele. Jeg tror, mange kvinder går og føler, de ikke er gode nok eller tilstrækkelige, og man går igennem så mange ting, når man lige har født et barn. De første måneder er hårde, man får ikke nok søvn, ens liv er vendt op og ned, og man har en lille baby, man skal prøve at passe på,« siger den danske stjerne.

Som nybagte forældre er spørgsmålene mange, og tvivlen kan hurtigt blive stor. Man ved ikke, hvad man står overfor, før man er i det, forklarer Wozniacki.

»Man har ikke en manual og skal lige finde ud af, hvordan og hvorledes. Der synes jeg bare, det var vigtigt at dele, at det er okay, hvis man vælger sin egen vej og den måde, man gør det på. Så længe ens baby har mad, har det godt og er rask, så er det okay. Om man så ammer eller ej, om man får hjælp eller ej. Uanset hvad er det den rigtige beslutning for dig. Mange har et ideal om, det skal være på en bestemt måde. Man presser sig selv, og man føler, man ikke gør det godt nok. Uanset hvilken måde man vælger, er man god nok, og man er den bedste mor eller far til ens baby,« siger Caroline Wozniacki.

Hun har valgt at være ærlig omkring det netop for at vise, hvordan tingene kan gøres på mange måder. Især i en tid hvor sociale medier fylder meget, og hvor mange - også kendte - oplever at blive udsat for ‘momshaming’. Sådan burde det ikke være, siger Wozniacki med alvor i stemmen.

»Jeg synes, det er ærgerligt, når nogle vælger at være aggressive mod andre mødre eller fædre. Alle gør det, så godt de kan. Alle vælger det, de synes er det rigtige for deres barn. Der er mange måder at gøre det på. Så længe ens barn og man selv er glad, er det det vigtigste. Ingen kan vide, hvordan de skal passe på mit eller andres barn,« siger Caroline Wozniacki.

Hun er også klar i mælet, da snakken falder på, hvilke værdier hun ønsker at give videre til sin datter. At være åben, ærlig, imødekommende og respektfuld. Hun og David Lee ønsker også, at lille Olivia lærer både dansk, engelsk og polsk, og så er der særligt en ting fra den amerikanske kultur, parret vil give videre.

»Man kan, hvad man vil. Ingen drømme er for store. Det kan jeg godt lide, at hvad end hun drømmer om en dag, skal hun nok kunne opnå,« siger Wozniacki, der også nævner en klassiker fra den danske kultur.

Noget, hendes mand også er begyndt at holde af. Hygge,som han faktisk også har læst en bog om, griner Wozniacki.

»Han sagde så: ‘du er ikke mærkelig, du er bare dansk, og det giver mening mange af de ting, du laver’. Fredagsslik, stearinlys rundt omkring, generel hygge. Han syntes, nogle af de ting, jeg lavede var lidt mærkeligt. Nu synes han, det er fedt og en ret stor del af, hvem jeg er, og det vil vi gerne give til Olivia,« siger den tidligere tennisspiller.

At hun deler så meget ud af sit liv - også på tv - er egentlig også lidt af en kontrast, for som aktiv var hun ret privat.

Medierne forsøgte ivrigt at lokke hendes bryllupsdato ud af hende men fik den ikke. Hun havde brug for fokus.

Caroline Wozniacki vandt Australian Open i 2018. Foto: Dita Alangkara Vis mere Caroline Wozniacki vandt Australian Open i 2018. Foto: Dita Alangkara

Det krævede det at blive nummer et i verden, og derfor havde hun brug for at være privat på en anden måde i jagten på den tennistop, hun i den grad nåede.

»Jeg er generelt rigtig stolt af min karriere og synes, jeg har opnået rigtig meget. En pige fra Danmark hvor tennis måske ikke var den største sport dengang, vi havde ikke nogen, der havde været i top 10… At opnå det og blive nummer et i verden, være fanebærer til OL…det er noget, jeg er rigtig stolt af,« siger Caroline Wozniacki.

Tirsdag sætter hun sit punktum for den store tid, hvor finalesejren i Australian Open i 2018 selvsagt var et stort højdepunkt.

En sejr, der kom på en varm januaraften foran et vildt publikum, der var vidne til tennis i verdensklasse, og en sejr til Caroline Wozniacki, der ofte har genset den sidste duel.

»Men jeg har faktisk ikke set hele kampen,« siger hun om det store øjeblik.

»Det er egentlig ret utroligt, for det er en af de ting, man godt kan lide at kigge tilbage på nogle af de kampe, man har spillet rigtig godt. Men jeg tror også, det er fordi, jeg ikke har turneringer at spille nu, jeg har også haft rigtig travlt med Olivia, men det kunne godt være, jeg skulle se hele kampen på et tidspunkt,« smiler Wozniacki.

Hun glæder sig til at takke af på dansk grund, for selvom hun i mange år har været vant til at spille på fyldte arenaer, bliver tirsdagens afsked mod Angelique Kerber med et helt andet perspektiv.

»Det er også en hyldest til min karriere, og det jeg har opnået. Det bliver fedt at stå på en bane foran det danske publikum og mange, der ikke havde mulighed for at se mig ude i den store verden. Det bliver en god aften,« siger den nu tidligere tennisspiller.