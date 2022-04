Han var med fra dag ét. Som både far, men især som træner for Caroline Wozniacki.

»Det var rigtig godt for mig. Uden ham havde jeg ikke opnået det, jeg har.«

Sådan fortæller den danske tennisstjerne til B.T. om sin far, Piotr Wozniacki, der var med ved hendes side gennem hele karrieren.

»Jeg havde troen på, at det, han fortalte, var rigtigt. Vi havde et godt samarbejde. Vi har meget ens karakter, og nogle gange kunne vi godt komme op at toppes, men samtidig vidste vi også, han ville det bedste for mig og arbejdede rigtig hårdt, for at jeg kunne nå min drøm.«

For Caroline Wozniacki handlede en stor del af succesen om, at hun vidste, han ville hende det bedste.

Og mens det også var læring for hende, var det i den grad også en læringsproces for Piotr Wozniacki, der aldrig selv har spillet tennis. Han elsker bare den sport, som hans datter også viste at have stort talent for.

»Jeg tror, at hvis vi var startet forfra nu, ville vi vide, præcis hvad man skulle gøre. Man finder sin vej og prøver sit bedste. Men jeg tror bare, at hvis man stoler på hinanden – han stolede på, jeg gjorde mit bedste, og jeg stolede på, min far gjorde det bedste for mig – så er der kun en vej, og det er fremad,« smiler Caroline Wozniacki.

Hun blev flere gange nummer et i verden, kom i US Open-finalen i 2009 som 19-årig, og hun vandt 30 titler i karrieren.

Caroline og Piotr Wozniacki efter den sidste kamp i karrieren i janaur 2020. Foto: EDGAR SU

I januar 2018 kom så den største triumf, da hun vandt Australian Open efter en fremragende finale mod Simona Halep.

Et kæmpe højdepunkt, der også kom i kølvandet på en del kritik, hun måtte lægge ører til igennem karrieren.

Var Piotr Wozniacki den rigtige træner for hende? Pacede han hende? Skulle hun fyre ham og vælge en anden? En kritik, Caroline Wozniacki ikke mener var i orden.



»Det var det, jeg syntes var mest unfair. En ting er, hvad folk skriver om mig. Jeg er lidt ligeglad, jeg læser generelt ikke om mig selv. Jeg kan selvfølgelig se overskrifter, fordi jeg læser nyheder, men generelt ved jeg godt, hvad jeg selv står for. Jeg ved, jeg arbejder hårdt og har givet det bedste, jeg kunne,« siger hun med alvor i blikket og fortsætter:

»Kritikken af min far var unfair. Det syntes jeg ikke, han havde fortjent. Alt, hvad han gjorde, var for, at jeg kunne blive den bedste tennisspiller, som jeg kunne være, og han gav den 100 procent hver gang. Så var det unfair for en person, der aldrig havde spillet tennis før, men bare syntes, det var fedt at se i fjernsynet. Han formåede at lære så meget, han kunne, for at få en spiller op som nummer et i verden og vinde en grand slam. Det er fantastisk, og han fortjener så meget ros for det,« siger Caroline Wozniacki.

Kritikken kom fra medier, men især også eksperter. Og med tiden lærte den danske tennisstjerne at navigere i kritikken og lukke af for det.



»Nogle gange må man også grine af tingene. For hvem er eksperter? For det meste er eksperter dem, der ikke har klaret sig særlig godt på touren. Der er et eller andet, der er gået galt for dem, for at de så skal sidde og kommentere på en selv, og hvad vi gør forkert,« siger hun og fortsætter:

»Vi havde også travlt med at blive de bedste og nummer et. Det var synd og irriterende. Men der er ikke noget, man kan gøre. Når man gør det godt, er der altid nogle, der vil snakke godt om en, og nogle, der vil synes, man ikke gør det godt. Nogle gange må man bare grine og sige, der er en grund til, vi er på banen, og de ikke er. Med årene lærer man også, at der ikke er nogen grund til at læse alle artikler om en selv og min far. Jeg ved, hvad jeg laver til daglig,« fortæller hun.

Caroline Wozniacki og Piotr Wozniacki i 2010. Foto: MATTHEW STOCKMAN



I en tidlig alder lærte den danske stjerne at navigere i livet i rampelyset, og hvordan hun ikke skulle lade sig gå på af de mange meninger.

For det vigtigste for hende var egentlig bare at holde fokus.



»Jeg elsker, hvad jeg laver, jeg er god til det. Man lærer bare at leve sit liv og nyde, hvad man gør, og så må folk have en holdning. Om det er godt eller dårligt, er op til personen selv. Jeg prøver altid at være respektfuld over for folk og håber også, de er det over for os,« siger Caroline Wozniacki.

Hun stoppede karrieren i januar 2020, men tirsdag gør hun dog et lille comeback. Det sker i et fyldt Royal Arena, hvor hun skal spille afskedskamp mod Angelique Kerber.