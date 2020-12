2020 har på alle måder været et specielt år. Også i tennisverdenen.

Men på trods af aflyste turneringer verden over, så er der blevet spillet tennis på både herre- og kvindesiden. Men det er ikke kun spillet på banen, der har været værd at bemærke. 2020 har nemlig også været et år fyldt med farverige kjoler, vilde designs og stilfulde outfits.

Og her kommer Caroline Wozniacki ind i billedet.

Den serbiske kommentator Marija Zivlak, der driver bloggen 'Women’s Tennis Blog', er således blevet bedt af WTA om at udpege de seks bedste outfits fra året, der snart går på hæld, og her er danskeren blandt de udvalgte.

»Caroline Wozniacki var blandt de mest velklædte spillere på WTA Touren gennem hele hendes karriere. Danskeren spillede sin sidste turnering ved Australian Open 2020 i endnu en smuk farverig kjole fra Adidas denne gang udstyret med HEAT.RDY-teknologi, der holder spillerne kølige under varme forhold,« skriver kommentatoren blandt andet om kjolen.

Caroline Wozniackis karriere var ovre, efter hun i tredje runde af dette års Australian Open tabte i tre sæt til Ons Jabeur.

Dermed takkede hun af efter 15 år som professionel og med 30 WTA-titler i bagagen.

Hun har dog fortsat en showkamp tilbage som et punktum for karrieren, når hun møder veninden Serena Williams i Royal Arena i Danmark.

En kamp, der er blevet udskudt som følge af corona-pandemien.

På listen over bedst klædte spillere på tennisbanen i 2020 er også Maria Sharapova, Naomi Osaka, Sofia Kenin, Anett Kontaveit og Coco Gauff.

