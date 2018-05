Der er absolut intet, der tyder på, at Caroline Wozniacki indstiller karrieren foreløbig.

Efter torsdag formiddags træning i Paris forud den 27-årige danske tennisspillers kommende tredjerundekamp ved Grand Slam-turneringen French Open afslørede hendes far og træner, Piotr Wozniacki i en snak med BT's udsendte reporter i hvert fald, at hun er klar til at gøre landsholdscomeback i 2019-udgaven af Fed Cup.

»Beslutningen er taget. Hun er klar næste år,« sagde Piotr Wozniacki, der samtidig slog fast, at hendes tilbagevenden på det landshold, hun ikke har spillet på siden 2015, ikke kommer til at koste Dansk Tennis Forbund en eneste krone.

»Når Caroline tidligere har spillet på landsholdet, har hun betalt enhver krone for deltagelsen selv. Den praksis vil der fremadrettet ikke blive lavet om på,« sagde Piotr Wozniacki.

Hvis Caroline Wozniacki skal repræsentere Danmark ved OL 2020 i Tokyo er det Internationale Tennis Forbunds krav, at hun siden sidste OL 2016 i Rio de Janeiro skal have spillet kampe i Fed Cup'en minimum to gange.

»Caroline tænker ikke i den retning. Hendes beslutning er udelukkende taget, fordi holdet i april spillede en flot turnering i Grækenland og rykkede fra gruppe to til et i Fed Cup’en. Her fik den unge generation vist, at de kan spille god tennis, og derfor er der en god grund til, at Caroline atter er klar til at supplere landsholdet,« sagde Piotr Wozniacki.

Det var planen, at 'Team Wozniacki' under French Open skulle have haft en snak med ledere i Dansk Tennis Forbund om Fed Cup.

»Der bliver ikke tale om, at vi her i Paris skal afvikle et specielt møde. Vi er i kontakt med hinanden, og DTF har fra Caroline og mig hørt, hvordan vi forholder os til hendes landsholdscomeback,« sagde Piotr Wozniacki.

Før hans bemærkelsesværdige udmelding spurgte BT’s udsendte Caroline Wozniacki, hvorvidt hun finder det interessant at spille på det danske Fed Cup-landshold igen.

»Jeg ved det ikke, men man skal aldrig udelukke noget. Der er ikke nogen planer lige i øjeblikket. Der er stadig et år til (næste Fed Cup-kamp, red.), så vi får se,« sagde hun med et hemmelighedsfuldt ansigtsudtryk, der kunne indikere, at der er noget om snakken.