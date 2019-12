Rygtet har længe svirret i tenniskredse, og allerede 1. september under US Open blev det omtalt i B.T. Men det var først i fredags, at Caroline Wozniacki selv bekræftede, at hun efter Australian Open til januar indstiller karrieren som professionel tennisspiller.

»Endnu engang fik Caroline leveret bevis for, at hun tænker mere kommercielt end de fleste andre danske topatleter,« siger Thomas Badura, der er direktør i mediebureauet SponsorPeople, til B.T. og tilføjer:

»Nyheden blev lanceret direkte på amerikansk morgen-tv. Det var ikke nogen tilfældighed. Man kan sige, at hun har forstået gamet. Der kommer nu en tid, hvor hun formentlig beslutter sig for at bosætte sig i USA, og hvor sponsormarkedet er verdens største.«

Den anerkendte forsker i sportsøkonomi og branding Kenneth Cortsen giver Thomas Badura ret.

JUST ANNOUNCED: Danish tennis player @CaroWozniacki will be playing her last tournament in 2020. https://t.co/NTv8XL3D7Y pic.twitter.com/fRahMedW9t — Good Morning America (@GMA) December 6, 2019

»Wozniackis fremtidige jobmuligheder er uanede. Jeg forstår udmærket, at hun straks efter sit karrierestop involverer sig i et leddegigt-projekt. Det en en sygdom, hun er hårdt ramt af, og som hun derfor gerne vil være med til at minimere generne af,« siger Kenneth Cortsen, der mener, at den snart forhenværende danske tennisspiller har meget andet at kunne tilbyde:

»Hun har ligget nummer et på verdensranglisten, vundet en grand slam-turnering og tjent masser af penge. Jeg er overbevist om, at hun vil være den perfekte rådgiver til fremtidige stjerner.«

Kenneth Cortsen har tidligere samarbejdet med den svenske golfspiller Annika Sorenstam.

»Efter hun indstillede karrieren, forlængede hun sit brand ved at blive en slags ambassadør for sin sport. Blandt andet begyndte hun at designe golfbaner, ligesom hun etablerede sit eget træningsakademi. Med alle de penge, som Wozniacki har indkasseret i karrieren (op mod en halv milliard danske kroner, red.), vil hendes muligheder for noget tilsvarende bestemt være til stede,« siger Kenneth Cortsen.

Caroline Wozniacki har sammen med sin mand, David Lee, en lejlighed på eksklusive Fisher Island i Miami, USA. Foto: RHONA WISE Vis mere Caroline Wozniacki har sammen med sin mand, David Lee, en lejlighed på eksklusive Fisher Island i Miami, USA. Foto: RHONA WISE

Han kan ikke forestille sig, at Caroline Wozniacki efter tenniskarrieren ender inaktiv på sofaen i sit hjem på Fischer Island i Miami.

»Slet ikke. Hun er et driftigt menneske, så der skal ske noget spændende. Måske kunne det være interessant at gøre som Annika Sorenstam, der lavede sin egen tøjserie? Wozniacki har jo i efterhånden mange år haft et tæt samarbejde med Stella McCartney, der som bekendt har designet hendes Adidas-dragter,« siger Kenneth Cortsen.

Caroline Wozniackis tidligere træner Michael Mortensen kan også forestille sig, at hun fortsætter samarbejdet med Adidas.

»Alle døre står åbne for Caroline. Hun er jo en alsidig kvinde. Men eftersom hun altid har haft Adidas som sponsor, er der mellem dem en helt speciel forbindelse. Som jeg forstår det, går Caroline efter karrieren i gang med sit leddegigt-projekt, og har hun held med planerne om familieforøgelse, kan det sagtens tænkes, at hun et par år trækker stikket offentligt,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki vandt Tour Finals i 2017 med sejr over stjernen Venus Williams. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere Caroline Wozniacki vandt Tour Finals i 2017 med sejr over stjernen Venus Williams. Foto: ROSLAN RAHMAN

Tidligere har pensionerede tennisspillere endt som enten træner eller tv-kommentator.

»Caroline har, så vidt jeg ved, ingen trænerambitioner. Til gengæld kan jeg sagtens se hende både som kommentator og semi-skuespiller,« siger Michael Mortensen, der efter sin egen tenniskarriere blev ansat som kommentator på tv-kanalen Eurosport.

Hans tidligere makker på det danske Davis Cup-landshold Peter Bastiansen er i perioder tenniskommentator på TV 2 Sport.

»Caroline har en høj stjerne i USA. Så mon ikke ESPN i forbindelse US Open, hvor hun tidligere har været i to finaler, vil spørge hende, om hun har lyst til at deltage i deres dækning,« siger Peter Bastiansen.

(ARKIV) 2016 Rio Olympics - Opening ceremony - Maracana - Rio de Janeiro, Brazil - 05/08/2016. Flagbearer Caroline Wozniacki (DEN) of Denmark leads her contingent during the opening ceremony. REUTERS/Kai Pfaffenbach FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere (ARKIV) 2016 Rio Olympics - Opening ceremony - Maracana - Rio de Janeiro, Brazil - 05/08/2016. Flagbearer Caroline Wozniacki (DEN) of Denmark leads her contingent during the opening ceremony. REUTERS/Kai Pfaffenbach FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS Foto: KAI PFAFFENBACH

Han mener dog, at der er risiko for, at Caroline Wozniacki kommer til at fortryde sin beslutning om at stoppe karrieren til januar.

»Hun er kun 29 år og kunne vurderet på hendes øjeblikkelige spillemæssige niveau godt have været med to-tre sæsoner mere. Jeg tror ikke, hun har tænkt sig 100 procent om i forhold til det liv, der venter hende. Der er risiko for, at hun ryger ind i et kæmpe vakuum (tomrum, red.). Jeg ved det fra mig selv. Det er en svær tid, man går i møde og der er nogle ting, der skal bearbejdes. Hun har aldrig beskæftiget sig med andet end tennis. Det er i denne sport, hendes identitet ligger. Resultatmæssigt var hendes 2019-sæson skuffende. Hun er dalet nedad på verdensranglisten. Beslutningen om karrierestop kan være truffet i frygt for, at hun ville ryge endnu længere ned og dermed ud i glemslens mørke,« siger Peter Bastiansen.

Inden sit karrierestop deltager Caroline Wozniacki ved WTA-turneringen »ASB Classic« i Auckland og Australian Open i Melbourne, hvor hun ved opvisningsturneringen »Kooyong ​Classic« desuden har sagt ja til at spille en opvisningskamp mod Maria Sharapova.

Herefter venter der en sidste opgave på tennisbanen for Caroline Wozniacki. Således er det tirsdag meldt ud, at hun 18. maj i Royal Arena på Amager skal duellere mod veninden Serena Williams ved et afskedsarrangement, der bærer overskriften »The Final One«.