Caroline Wozniacki og Serena Williams er stadig tæt knyttede.

Det har de vist på det sociale medie Twitter, hvor de ikke har lagt skjul på deres nære forhold.

I forbindelse med en ny HBO-dokumenter om Serena Williams' liv, 'Being Serena', tilbød den amerikanske tennisspiller sin fans muligheden for, at de kunne spørge hende om 'hvad som helst'. Øverst i artiklen kan du se Caroline Wozniacki posere med Australian Open-trofæet

Og det gjorde brugerne.

Et spørgsmål til den 36-årige tennisspiller lød så, hvem der var hendes bedste bedste tennis-veninde ud over søsteren Venus.

Serena Williams og Caroline Wozniacki i Danmark sammen i 2015, hvor de spillede opvisningskamp mod hinanden i Herning. Foto: Claus Fisker Serena Williams og Caroline Wozniacki i Danmark sammen i 2015, hvor de spillede opvisningskamp mod hinanden i Herning. Foto: Claus Fisker

»Caroline Wozniacki, selvfølgelig,« lød svaret fra Serena Williams på Twitter.

Hvortil den danske tennisspiller kort efter svarede:

»Åhr, jeg elsker dig.«

Aww love you! https://t.co/YVGkKr7pVt — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) May 2, 2018

Selv om Serena Williams har været væk fra tenniscenen i cirka et år, har hun stadig fulgt med.

Efter at Caroline Wozniacki i januar vandt sin første grandslam-titel, indrømmede Serena Williams eksempelvis, at hun havde knebet en tåre. Læs mere om det her

Og måske Serena Williams også har et svagt punkt for en anden dansk sportsstjerne, nemlig Kevin Magnussen?

I spørgsmål-svar-seancen på Twitter blev hun også spurgt, hvilken sport hun ud over tennis kan lide at se.

Her lød svaret fra Serena Williams

»Formel 1 og kunstskøjteløb.«

Formula one and ice skating #beingserena https://t.co/5oCKm4Tqy1 — Serena Williams (@serenawilliams) May 2, 2018

Serena Williams er for nylig vendt tilbage til tennisbanerne efter sin barsel. Hun har været med i to turneringer, i Indian Wells og Miami, men hun har meldt fra til den store grusturnering i Madrid i næste uge. Hun har ikke følet, at hun har haft tid til at forberede sig ordentligt.

Her stiller Caroline Wozniacki til gengæld op.