Det er væltet ind med hilsener, efter Caroline Wozniackis karriere sluttede. Også af den kække slags.

I den kategori er i hvert fald ordene fra 52-årige Boris Becker, der har delt et minde med den danske tennisstjerne.

»Jeg husker tydeligt, den dag Caroline vandt Australian Open, for jeg kommenterede hendes kamp, og vigtigst af alt sagde hun i sin takketale, at hun så måske endelig fik sin Elle-forside, som hun så gerne ville have,« siger tyskeren til Eurosport.

»På det personlige plan var hun udseendesmæssigt en af de flotteste verdensettere, vi nogensinde har haft, hun slog godt og var en fremragende atlet, og helt til sidst var hun gennemført professionel på banen. Hun bliver virkelig savnet i tennissporten,« siger Becker.

Caroline Wozniackis karriere sluttede tidligt fredag morgen dansk tid, da hun i tredje runde af Australian Open tabte til tunesiske Ons Jabeur.

Da kampen var slut, var hele familien Wozniacki tydeligt berørte, og da Caroline Wozniacki efter nederlaget skulle give et interview på banen, kunne hun da heller ikke holde tårerne tilbage.

»Det var kun passende, at min sidste kamp var i tre sæt og en gyser. Og at jeg ville slutte med en forhåndsfejl. Det har jeg arbejdet på hele karrieren, sådan skulle det åbenbart være,« sagde den 29-årige dansker, der også takkede sin far, som har trænet og støttet hende hele vejen igennem.

Efterfølgende fik hun vist en video, hvor mange af konkurrenterne hyldede hende, ligesom hun også fik lov at gå en æresrunde på banen til tonerne af 'Sweet Caroline'.