Hvor skal Caroline Wozniacki bo, når hun inden for overskuelig fremtid lægger ketcheren på hylden?

»Jeg ved det ikke,« siger den 29-årige danske tennisspiller til B.T.

Sandsynligheden for, at det bliver i New York, er dog stor.

Således købte hun i 2011 et par lejligheder i den østamerikanske storbys centrum Manhattan, hvor hun bor i perioden, mens der dystes om millioner af dollars ved den igangværende Grand Slam-tennisturnering US Open.

Vis dette opslag på Instagram #citybiking this morning #streetsofmanhattan Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 24. Jul, 2016 kl. 9.14 PDT

I det hele taget stortrives Caroline Wozniacki i New York, hvor hun sammen med sin far og træner, Piotr Wozniacki, af og til ses kørende rundt på en blå Citi Bike.

»Gennem årene har jeg jo spillet rigtig god tennis her. Og så er det en by, jeg holder rigtig meget af. På grund af mine mange rejser til turneringer rundt om i verden er jeg her ikke så tit. Men jeg har nogle favoritsteder. Eksempelvis er Flatiron-distriktet 'cool' med masser af spændende spisesteder, Det samme er Upper Eastside og West Village. Så hvor jeg vælger at spise, afhænger i bund og grund af, hvilket humør jeg er i,« siger Caroline Wozniacki med et smil.

Beslutter hun sig for at bosætte sig permanent i USA, vil hun ifølge amerikaneren Peter Bodo, der er ansat som tennisjournalist på det store medie ESPN, være hjertens velkommen.

»Det er efterhånden mange år siden, vi tog hende til os under kælenavnet 'Miss Sunshine',« siger han og tilføjer:

Caroline Wozniacki blev i juni gift med David Lee, der har været professionel basketballspiller i NBA. Foto: HANDOUT Vis mere Caroline Wozniacki blev i juni gift med David Lee, der har været professionel basketballspiller i NBA. Foto: HANDOUT

»Helt så populær som dengang er hun efter min opfattelse ikke længere. Måske skyldes det, at hun ikke har samme nyhedsmæssige interesse, som da hun via erobringen af verdensranglistens førsteplads og to tabte US Open-finaler fik sit internationale gennembrud. Men vi holder altså stadig rigtig meget af Wozniacki, der jo både er veninde med en af vores største sportsstjerner Serena Williams, og som er gift med en tidligere NBA-stjerne (David Lee, red.).«

Uanset hvad Caroline Wozniacki og ægtemanden David Lee beslutter sig for, bliver det i hvert fald ikke privatøkonomien, der kommer til at sætte grænser:

En netop udsendt opgørelse fra de kvindelige professionelle tennisspillere organisation, WTA, fortæller, at hun siden prof-debuten i sommeren 2005 har indkasseret 34 mio. dollars (cirka 229 mio. danske kroner) i pengepræmier. Til dette tal kan lægges cirka 400 mio. kroner, som eksperter vurderer, hun har tjent gennem sponsoraftaler med store firmaer som ketcherfabrikanten Bobolat, sportsekviperingsfirmaet Adidas og urfabrikanten Rolex. Kort sagt: Caroline Wozniacki har værdier for over en halv milliard kroner.

B.T. guider her - i prioriteret rækkefølge - læserne gennem de sandsynlige muligheder, Caroline Wozniacki har at bosætte sig, når det sammen med ægtemanden David Lee er blevet tid til at stifte familie.

MIAMI

Caroline Wozniacki elsker at opholde sig i millionærresortet Fisher Island, der er en lukket ø uden for Miami, og som man kun kan komme til via båd. I 2014 købte hun en 158 kvadratmeter stor penthouselejlighed. Handlen blev foretaget af selskabet PAC 2543 Corp, der har hendes mor, Anna, som direktør. Til lejligheden er der adgang til et mindre tennisanlæg, hvor de blå hardcourt-baner er blevet opkaldt efter hende.

My girls holding court #fisherisland @jennagreen7 @faraleff Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 19. Mar, 2018 kl. 4.23 PDT

Tilsyneladende har Caroline Wozniacki forelsket sig i området, hvor Tvind-stifteren Amdi Petersen en overgang forsøgte at gemme sig for de danske myndigheder. I hvert fald købte hun i fjor en intet mindre end 687 kvadratmeter stor luksuslejlighed samme sted. Nyheden blev 10. oktober 2018 breaket af det amerikanske medie South Florida Business Journal, der kunne fortælle, at den har kostet 13,5 mio. dollars (cirka 90 mio. danske kroner). Men så får hun og ægtemanden David Lee også fem soveværelser og ligeså mange badeværelser at boltre sig i.

Indgangen til Fisher Island, der kun kan nås med båd. Foto: RHONA WISE Vis mere Indgangen til Fisher Island, der kun kan nås med båd. Foto: RHONA WISE

NEW YORK

Caroline Wozniacki købte i 2011 to lejligheder i New York for i alt ni mio. dollars (cirka 60,5 mio. kroner) på den fashionable Manhattan-adresse 15 Union Square West. Det er samme bygning, som smykkefirmaet Tiffany & Co. har holdt til i siden 1869, og hvor rummene har nærmest skyhøje støbejernsbuer. For en tennisspiller som Caroline Wozniacki er stedet perfekt, fordi det indeholder en række attraktive træningsfaciliteter som swimmingpool, spa, sauna, massage-, fitness- og yoga-rum.

I bygningen med de mørke vinduer har Caroline Wozniacki sin New York-adresse. Foto: Google Street View Vis mere I bygningen med de mørke vinduer har Caroline Wozniacki sin New York-adresse. Foto: Google Street View

B.T. har tidligere besøgt Caroline Wozniacki i Monaco, hvor hun siden 2007 har haft fast postadresse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har tidligere besøgt Caroline Wozniacki i Monaco, hvor hun siden 2007 har haft fast postadresse. Foto: Bax Lindhardt

MONACO

Siden 2007 har Caroline Wozniacki haft fast hjemadresse i bygningen Columbia Palace et stenkast fra Middelhavet. Der er blevet spekuleret i, at der bag beslutningen om flytningen fra Danmark lå skattetekniske årsager. Dette har Caroline Wozniacki dog adskillige gange afvist. Hun forklarer sin disposition med, at træningsforholdene i Monaco er perfekte. Blandt andet behøver hun kun at gå 10 minutter fra sit bopæl, hvor hun er nabo til blandt andre den serbiske tennisspiller Novak Djokovic, til et tennisanlæg i verdensklasse. Forrige år inviterede Caroline Wozniacki brugerne af energidrikken State inden for i sin luksuriøse lejlighed, der har udsigt til højhuse og er udstyret med kostbare møbler.

Her er Wozniackis Monaco-residens. Foto: Google Street View Vis mere Her er Wozniackis Monaco-residens. Foto: Google Street View

B.T. har tidligere besøgt Caroline Wozniacki i Monaco, hvor hun siden 2007 har haft fast postadresse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har tidligere besøgt Caroline Wozniacki i Monaco, hvor hun siden 2007 har haft fast postadresse. Foto: Bax Lindhardt

WARSZAWA

Caroline Wozniackis forældre, Anna og Piotr, er født og opvokset i Polen, hvor store dele af familien lever til daglig. Derfor har den danske tennisdarling stadig en vis tilknytning til landet. I 2012 købte hun og familien en 218 kvadratmeter stor penthouselejlighed i Polens hovedstad, Warszawa, for fire mio. zloty (cirka 7 mio. kroner). Egentlig var det meningen, at boligen i 'Platinium Towers' skulle udlejes. Polske medier spekulerede i, at Wozniacki-familien i den forbindelse pr. nat kunne indkassere op mod 84.000 kroner. Planen blev aldrig realiseret. I stedet anvendes den primært af Caroline Wozniackis forældre, der ofte besøger Polens hovedstad.

Wozniacki ejer en lejlighed i Platinum Towers i Warszawa. Foto: Google Street View Vis mere Wozniacki ejer en lejlighed i Platinum Towers i Warszawa. Foto: Google Street View

FARUM

Ganske vist flyttede familien Wozniacki officielt fra Farum og Danmark i 2007, men familien ejer stadig en lejlighed i Danmark. Her bor Caroline Wozniackis bror, Patrik, til daglig sammen med sin kæreste Sofie og søn. Ofte lægger Caroline Wozniacki sin vej forbi og er så blandt andet babysitter for lille Nicolas. Fremover skal man ifølge Caroline Wozniacki ikke forvente ret meget andet end, at hun kommer til at holde dele af sine ferier i landet.