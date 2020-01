Bliver Caroline Wozniackis næste kamp - natten mellem tirsdag og onsdag dansk tid - hendes sidste i karrieren?

Umiddelbart betragtet er det ikke umuligt, eftersom den 29-årige danske tennisspiller skal møde den 10 år yngre ukrainer Dayana Yastremska, der så sent som i sidste uge var tabende finalist ved en WTA-turnering i Adelaide, Australien.

Sjovt nok trænes Dayana Yastremska af tyskeren Sascha Bajin, der i 2017 var ansat som assisterende træner og hittingpartner for Caroline Wozniacki.

»Måske kan hans kendskab til hende blive til min fordel. Han kender de små detaljer. Men jeg har også min egen mening om hende (Wozniacki, red.). Det ligger dog fast, at jeg helt sikkert skal tale med Sascha om det,« lyder Dayana Yastremskas kortfattede kommentar på, om trænersammenfaldet kan få afgørende betydning for kampens udfald.

Dayana Yastremska får gode råd af Sascha Bajin, der tidligere har været ansat som hittingpartner og assisterende træner i »Team Wozniacki«. Foto: BRENTON EDWARDS

B.T. har været i kontakt med Sascha Bajin, der ikke ønsker at fortælle, hvilke taktiske råd han har tænkt sig at give Dayana Yastremska.

»Selvom mit samarbejde med Wozniacki stoppede efter mindre end et års ansættelse, har vi stadig et godt forhold til hinanden. Nu har hun besluttet sig for at indstille karrieren. Jeg ønsker hende held og lykke i fremtiden,« siger Sascha Bajin.

Dayana Yastremska har besluttet sig for ikke at lade sig påvirke negativt af, at hun risikerer at blive kendt som spilleren, der gav Caroline Wozniackis 'dødsstødet' i tennismæssig forstand.

»Undervejs i kampen er det ikke en tanke, der overhovedet vil strejfe mig. Mange spillere har tidligere sagt, at de spiller afskedsturnering, hvorefter de få måneder senere igen er med på WTA Touren,« siger Dayana Yastremska.

Caroline Wozniacki i aktion i Australian Opens første runde mod Kristie Ahn. Foto: EDGAR SU

Mens Caroline Wozniacki spillede sig videre til Australian Opens anden runde med en sejr på 6-1, 6-3 over Kristie Ahn, var Dayana Yastremska med sejr på 6-1, 6-1 over sloveneren Kaja Juvan endnu mere overlegen.

Alligevel mener Dayana Yastremska, at hun er et pænt stykke fra topformen.

»Efter finalen i Adelaide har jeg følt mig tappet for kræfter, men takket være god support fra de mange tilskuere her på anlægget, mærker jeg klar fremgang,« sagde Dayana Yastremska.

Hun besejrede Caroline Wozniacki 6-4, 6-4 i en kamp sidste år i USA.

Dayana Yastremska tabte før Australian Open finalen ved WTA-turneringen i Adelaide mod Ashleigh Barty. Foto: BRENTON EDWARDS

»Det bliver bestemt ikke nogen nem opgave for mig. Wozniacki er en god løber og læser spillet fint. Hvad angår min form synes jeg slet ikke, at den i øjeblikket er den allerbedste,« sagde Dayana Yastremska.

Lykkes det for Caroline Wozniacki at besejre 23.-seedede Dayana Yastremska ser modstanden i tredje runde væsentlig nemmere ud.

Her kunne Wozniacki have mødt 12.-seedede Johanna Konta. Men briten tabte tirsdag overraskende 4-6, 2-6 til Ons Jabeur. I stedet venter vinderen af kampen mellem tuneseren og Caroline Garcia fra Frankrig.

Sidstnævnte er nummer 46 på verdensranglisten og favorit mod Ons Jabeur, der blot er placeret som nummer 78.