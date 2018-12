Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder kalder det for manglende patriotisme, at Caroline Wozniacki har bosat sig i Monaco, og dermed ikke betaler skat i Danmark.

Det sker i et interview med JydskeVestkysten, hvor folketingspolitikeren langer ud efter den dårlige moral i samfundet, særligt i erhvervslivet, blandt andet i lyset af Danske Bank-sagen.

»Og nu inviterer Berlingske Tidende til, at man indstiller årets dansker, og der er Caroline Wozniacki jo et oplagt emne, men fordi hun ikke betaler skat i Danmark, så kunne jeg ikke drømme om at indstille hende,« siger den garvede politiker fra Venstre.

Haarder, som er i den dommerkomite, som skal udpege årets dansker i Berlingske Tidende, mener, at erhvervslivets manglende moral kan sprede sig til resten af samfundet. Og det er i den forbindelse, at han nævner den danske tennisdarling, som med sin sejr i Australian Open figurerer på mange lister med største navne eller bedrifter i 2018.

Caroline Wozniacki jubler over sin Australian Open-triumf. Foto: PETER PARKS Vis mere Caroline Wozniacki jubler over sin Australian Open-triumf. Foto: PETER PARKS

Caroline Wozniacki har boet i fyrstendømmet Monaco, hvor skattetrykket er væsentligt lavere end i Danmark, siden 2007.

Hun er en af verdens mest indtjenende tennisspillere. For et år siden havde hun indtjent tæt på 600 millioner kroner i karrieren. Det beløb er kun steget, siden hun vandt sin første Grand Slam i januar.

Den 28-årige tennisstjerne er ikke den eneste danske sportsstjerne, som bor eller har boet i Monaco.

Det samme gør cykelrytterne Michael Valgren og Jakob Fuglsang, speedway-stjernen Nicki Pedersen. Tidligere boede Kevin Magnussen og Mikkel Kessler også i rigmands-enklaven ved Middelhavet.

Wozniacki med sejrs-champagne-sprøjt. Foto: Dita Alangkara Vis mere Wozniacki med sejrs-champagne-sprøjt. Foto: Dita Alangkara