Solen skinner fra en næsten skyfri himmel i Melbourne. Det er dagen, før grandslam-tennisturneringen Australian Open indledes.

»Det er da lidt specielt at være her igen,« siger 56-årige Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, til B.T. i en snak på tomandshånd under mægtige Rod Laver Arena og tilføjer:

»For to år siden vandt Caroline finalen ved Australian Open. Nu har hun besluttet sig for, at karrierens sidste betydende kamp skal spilles på samme tennisanlæg. Jeg tror, hun har truffet det rigtige valg, både hvad angår tid og sted.«

Caroline Wozniackis forestående karrierestop får store konsekvenser for Piotr Wozniacki, der især glæder sig til én ting:

30. april 2018 blev Caroline Wozniacki sammen med sin far og træner Piotr Wozniacki hyldet for sin Australian Open-sejr på Københavns Rådhus. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 30. april 2018 blev Caroline Wozniacki sammen med sin far og træner Piotr Wozniacki hyldet for sin Australian Open-sejr på Københavns Rådhus. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De lange rejser med udmarvende flyveture på 15-20 timer bliver der fremover naturligvis langt færre af for mit vedkommende. Men hvad jeg helt præcist skal beskæftige mig med i resten af mit liv, har jeg altså ikke besluttet mig for endnu. Det ligger 100 procent fast, at en epoke i mit liv nu slutter, men i stedet for at se med negative briller på det faktum, vælger jeg at betragte det som en spændende udfordring,« siger han.

Trods den markante udtalelse udelukker Piotr Wozniacki dog ikke helt, at man også i fremtiden kan komme til at se ham rundt om på alverdens tennisanlæg.

»I mit arbejde med Caroline har jeg draget en masse erfaringer. På konsulentbasis er det derfor ikke utænkeligt, at jeg vil give nogle af disse videre til forældre, der står i samme situation, som jeg gjorde, da Caroline blev professionel i 2005,« siger Piotr Wozniacki.

Sammen med sin kone Anna er det planen, at han fortsætter med at have permanent bopæl i Monaco.

Piotr Wozniacki på sidelinien under en af Caroline Wozniackis kampe på WTA Touren. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Piotr Wozniacki på sidelinien under en af Caroline Wozniackis kampe på WTA Touren. Foto: KEVIN LAMARQUE

Piotr Wozniacki Født: 1963 i Polen

1963 i Polen Ægtestand: gift med Anna (far til Patrik og Caroline)

gift med Anna (far til Patrik og Caroline) Uddannelse: idrætslærer

idrætslærer Nuværende beskæftigelse: træner for tennisspilleren Caroline Wozniacki

træner for tennisspilleren Caroline Wozniacki Tidligere beskæftigelse: professionel fodboldspiller i Miedź Legnica, KGHM Zagłębie Lubin, SV Waldhof Mannheim og B1909

»Her trives vi. Ikke mindst fordi vi har fået opbygget en større vennekreds. Men jeg er sikker på, at vi indimellem dukker op på familiebesøg i både Danmark og Polen,« siger Piotr Wozniacki.

Et halvt år efter, Caroline Wozniacki havde vundet Australian Open, fik hun konstateret leddegigt, og herefter er det såvel resultat- som ranglistemæssigt gået ned ad bakke for hende.

»Meldingen om hendes sygdom rystede mig selvfølgelig. For problemet opstod på det nærmeste fra den ene til den anden dag. Men sådan er livet. Hun har fået sin diagnose, og heldigvis er der kommet styr på sygdommen,« siger Piotr Wozniacki.

Han har fulgt sin datter i tykt og tyndt, siden hun begyndte at spille tennis i den lokale klub i Køge for efterhånden mange år siden.

Caroline og Piotr Wozniacki med sejrstrofæet efter Australian Open 2018. Foto: FIONA HAMILTON HANDOUT Vis mere Caroline og Piotr Wozniacki med sejrstrofæet efter Australian Open 2018. Foto: FIONA HAMILTON HANDOUT

»Jeg er meget stolt over hendes karriere. Som junior vandt hun både Orange Bowl og Wimbledon. Men det var også stort, da hun blev verdensetter i damesingle hos seniorerne og flere år efter vandt finalen ved Australian Open,« siger Piotr Wozniacki.

Om årsagen til sin datters succesrige karriereforløb, har han gjort sig nogle tanker.

»For det første var det godt, at hun allerede i 2007 flyttede fra Danmark til Monaco. Her fik hun mulighed for at træne med de store stjerner. Og for det andet var aftalen med SFX Sports Group vigtig, fordi den sponsormæssigt førte en hel masse med sig,« siger Piotr Wozniacki, der afviser, at det på nogen som helst måde har ændret hans forhold til datteren, at hun sidste sommer blev gift med amerikaneren David Lee.

»På ingen måde har David sat en stopklods for vores forhold. Men nu hvor Caroline stopper, kommer vi næppe til at se hinanden lige så ofte som hidtil.«

Vis dette opslag på Instagram Warning: sappy post This duo here has been a source of inspiration and guidance for me over the past 3 years on tour (and long before that from afar!). Being a part of my own father-daughter tennis duo and knowing the challenges that come with it, I’ve always stood in awe of how you two take on the world together. @carowozniacki thank you for being one of my closest friends and the greatest role model a girl could ask for. Even though you’re busy conquering the world week in week out, you always make time to celebrate my successes and talk me through challenges. Not sure how I got so lucky, but I’ll take it! Congrats @davidlee on marrying into an incredible family - and after spending time with yours over the past couple months, it’s easy to see that the “win” was mutual. Love you both, and WHAT A BEAUTIFUL WEDDING! Et opslag delt af Nicole Gibbs (@gibbsyyyy) den 20. Jun, 2019 kl. 7.12 PDT

Caroline Wozniacki har i sin lange karriere indkasseret intet mindre end 239 mio. danske kroner i pengepræmier.

Hvordan Piotr Wozniacki har været aflønnet, ønsker han ikke at kommentere, men han svarer dog bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt han i pengemæssig forstand er sikret resten af sit liv.

»Det tror jeg, at jeg er. Jeg har mine egne penge. Dem, Caroline har, kigger jeg ikke på,« lyder hans kortfattede svar.

Ganske vist er Caroline Wozniacki i perioder blevet trænet af en række forskellige personer, men altid har hun haft sin far ved sin side.

Piotr Wozniacki giver gode råd til Caroline Wozniacki under en kamp på WTA Touren. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Piotr Wozniacki giver gode råd til Caroline Wozniacki under en kamp på WTA Touren. Foto: MATTHEW STOCKMAN

»Alt i alt har det været en fantastisk tid. Men skulle historien gentage sig, ville jeg ikke have kørt mig selv i stilling som coach. For Carolines skyld skulle der fra starten have været ansat en træner, der tog sig af hendes spillemæssige udvikling. Det er vigtigt, at man som forælder erkender, at man ikke nødvendigvis er den bedste til at udvikle sit barns talenter. Men det er ikke sådan, at jeg fortryder nogen ting. Vi har ageret under de givne vilkår og muligheder,« siger Piotr Wozniacki.

Han ser i Clara Tauson og Holger Rune et par talenter, der har muligheden for at løfte arven efter Caroline Wozniacki.

»De er allerede godt på vej og behøver ingen gode råd fra mig, da de hver især har et stærkt bagland. Men jeg både håber og tror, at de når helt til tops. De har begge vist, at talentet er stort. Clara har sagt, at hun er inspireret af Caroline. Den udtalelse er vi rigtig glade for. Forhåbentlig kan jeg engang ringe til en af dem og spørge om en indgangsbillet til en af grandslam-turneringerne,« siger Piotr Wozniacki med et smil.

Tidligt mandag morgen skal Caroline Wozniacki i første runde ved Australian Open møde amerikaneren Kristie Ahn.