En forside her. En forside der.

Caroline Wozniacki har i løbet af sine store karriere optrådt i et hav af magasiner og modeblade, hvor tennisstjernen også adskillige gange har prydet diverse forsider.

For nyligt kunne danskeren så offentliggøre et billede fra sit seneste photoshoot, hvor hun optræder på forsiden i det nye nummer af den tyrkiske udgave af modemagasinet Cosmopolitan.

Very excited about my June @cosmopolitanturkiye cover! Really enjoyed my time in Istanbul! Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 31. Maj, 2018 kl. 4.51 PDT

Det er dog ikke alle, der er lige så begejstret for billedet som Caroline Wozniacki selv. Flere mener nemlig ikke, at billedet er helt ægte, og at der er blevet snydt alt for meget med photoshop.

Ruller man ned gennem kommentarfeltet, så skriver flere, at hendes bryster er blevet gjort større, mens andre mener, at der også er gjort noget ved øjnene, og at det slet ikke ligner hende.

Den 27-årige danske tennisstjerne, der i øjeblikket folder sig ud ved Grand Slam-turneringen French Open i Paris, ville dog ikke finde sig i anklagerne og lagde senere en Instagram-story ud.

Her kan man se et billede fra photoshootet, hvor Wozniacki dertil skriver:

»Rå-billede fra fotograferingen (til dem der brokkede sig over photoshop)«, lyder det fra danskeren, der ikke lægger skjul på sin holdning til kommentarerne.

På tennisbanen er der dog ikke noget at kritisere danskeren for. Fredag spillede hun sig videre til ottendedelsfinalen ved French Open, efter hun i sikker stil besejrede franske Pauline Parmentier 6-0, 6-3.

Nu begynder de hårde kampe dog for alvor at komme, når hun i næste runde møder russiske Daria Kasatkina, der ifølge Caroline Wozniacki far og træner, Piotr, spiller lidt som en mand. Den kamp spilles søndag.