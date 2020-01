Caroline Wozniacki fik en suveræn start på sin karrieres sidste turnering, Australian Open, i Melbourne.

På tennisanlæggets tredje største bane udspillede den 29-årige dansker sin to år yngre amerikanske modstander Kristie Ahn.

Problemløst vandt Caroline Wozniacki det 24 minutter korte første sæt 6-1, hvor Kristie Ahn lavede ikke mindre end 14 uprovokerede fejl mod danskerens blot to.

Det dobbelt så lange andet sæt fik en bemærkelsesværdig start, da Kristie Ahns første parti varede intet mindre end 18 minutter.

Her var Caroline Wozniacki leveringsdygtig i et servegennembrud, og da hun også vandt de næste to partier, var hun pludselig foran 3-0.

Kristie Ahn lod sig dog ikke påvirke negativt eftersom det lykkedes for hende at reducere til 2-3.

Men Caroline Wozniacki genvandt fokus og sikrede sig andet sæt 6-3.

