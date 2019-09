Hun satte sig målet, da hun var ganske ung.

Caroline Wozniacki ville være nummer et i verden. En milepæl, der kom i hus, tilbage i efteråret 2010.

Og netop det at have så magtfuld en position i så ung en alder er noget, hun nu sætter nogle ord på.

»Da jeg var barn og startede med at spille tennis, havde jeg alle de her håb og drømme for karrieren. Meget tidligt - jeg tror, jeg var ti år - sagde jeg, at jeg ville være den bedste tennisspiller i verden,« siger Caroline Wozniacki i et interview på Poosh.com.

Men selvom drømmene var store, indrømmer hun også, at hun som lille pige ikke helt var klar over, hvor meget det ville kræve at blive verdensetter.

»Dengang tror jeg ikke, jeg forstod, hvad det egentlig betød. Forpligtelserne, timerne, op-og nedturene på vejen. At nå min drøm i så ung en alder var fantastisk og hårdt på samme tid,« siger Wozniacki, der blot var 20 år, da hun nåede toppen af tennistronen første gang.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, og hun kan stadig tydeligt huske fejringen efter kvartfinalesejren ved China Open, som var der, hun sikrede sig pladsen.

Der blev holdt en ceremoni på banen, og fotograferne blitzede løs for at forevige det store øjeblik, hvor der var en ny nummer et i verden. En stor oplevelse, men der gik ikke mange timer, før Wozniacki atter mærkede hverdagen. En lille øjenåbner for danskeren.

Caroline Wozniacki blev efter sin tredjerundekamp ved China Open i 2010 hyldet som ny verdensetter. Foto: HOW HWEE YOUNG Vis mere Caroline Wozniacki blev efter sin tredjerundekamp ved China Open i 2010 hyldet som ny verdensetter. Foto: HOW HWEE YOUNG

»Næste morgen skulle jeg stadig spille en turnering. Jeg skulle spille semifinale og min far - der også er min træner - ville sige de samme ting som altid.. bevæg dine ben, gå tidligere til bolden og så videre. Jeg tror, det var det øjeblik, jeg indså, at alt og intet havde ændret sig,« siger Caroline Wozniacki.

»Efterhånden som jeg er blevet ældre, har jeg indset, at alt ikke handler om destinationen men vejen dertil. Det er belønningen. Da jeg blev verdensetter igen sidste år, tror jeg, jeg nød det endnu mere, fordi min rejse ikke var ligeså glat, og med tiden har jeg lært at nyde rejsen meget mere,« siger Caroline Wozniacki.

Danskeren blev nummer et igen, da hun i januar 2018 vandt Australian Open, da hun i finalen slog Simona Halep.

I dag er hun dog - særligt efter et haltende 2019 - røget adskillige pladser ned, og i skrivende stund befinder hun sig på 17. pladsen på verdensranglisten, der blev opdateret fredag.