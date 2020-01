Caroline Wozniacki er videre til kvartfinalen ved WTA-turneringen ASB Classic i den newzealandske by Auckland.

I anden runde besejrede hun amerikaneren Lauren Davis i tre sæt.

Kampen var dramatisk:

Efter Caroline Wozniacki havde vundet første sæt overbevisende 6-1, tabte hun det efterfølgende 4-6. Det lignede dansk nedtur i tredje ræt, hvor Lauren Davis bragte sig foran 3-1. Men takket være en imponerende fight vandt Caroline Wozniacki sættet 6-4.

Foto: MICHAEL BRADLEY

»Jeg synes, vi begge spillede godt. Der var frustrerende øjeblikke i kampen, selvom jeg egentlig følte, jeg gjorde alt rigtigt. Men jeg blev ved med at fighte og var måske lidt heldig til slut,« sagde Caroline Wozniacki straks efter kampens afslutning til stævneintervieweren.

Herefter fortalte Caroline Wozniacki, at hun har stor respekt for Lauren Davis.

»Vi har altid haft nogle tætte kampe og for få dage siden trænede vi sammen. Hun er en 'great' kvinde,« sagde Caroline Wozniacki og tilføjede:

»Jeg er meget tilfreds med sejren, og kan fra kampen mod Lauren Davis tage en helt masse ting med mig videre.«

Foto: MICHAEL BRADLEY

Den tidligere danske toptennisspiller Tine Scheuer-Larsen, der nu er ansat som ekspertkommentator på TV 2 Sport, er enig.

»Der er helt sikkert mange ting, hun kan tage med sig fra denne kamp. Hun gør så mange ting rigtigt, og skal bare lige have det sidste med. Jeg synes, hun fik en superkamp mod Davis,« sagde Tine Scheuer-Larsen i tv-stationens direkte transmission af kampen.

I fredagens kvartfinale skal Caroline Wozniacki møde Julia Görges, som fører den indbyrdes kampduel med danskeren 6-4.

»Tyskeren trykker gevaldigt med forhånden. Der bliver for Carolines vedkommende ikke plads til at blive for henholdende i spillet,« sagde Tine Scheuer-Larsen til TV 2 Sport.

Julia Görges i aktion ved ASB Classic i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY

Julia Görges vandt ASB Classic i fjor, og spillede sig videre til kvartfinalen ved at besejre schweizeren Jil Teichmann 6-3, 6-2.

Den kamp varede blot fem kvarter, mens Wozniackis først blev afsluttet efter præcis to timer og 19 minutters spil. På den baggrund kan Julia Görges måske have flere kræfter i behold.

Kvartfinalen mellem Wozniacki og Görges er planlagt til afvikling natten mellem torsdag og fredag (dansk tid).

Fredag skal Caroline Wozniacki også i aktion i damedouble, hvor hun sammen med Serena Williams møder belgierne Kirsten Flipkens og Alison Van Uytvanck. Den kamp ventes igangsat omkring klokken 9 dansk tid.

I december annoncerede Caroline Wozniacki, at grand slam-turneringen Australian Open senere i januar er hendes sidste som prof-spiller. Dermed er den igangværende WTA-turnering i Auckland hendes næstsidste.

