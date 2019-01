Caroline Wozniacki er ude af Australian Open.

For øjnene af knap 15.000 tilskuere på Melbourne Parks største bane, Rod Laver Arena, tabte den tredjeseedede dansker en dramatisk tre-sæt-kamp til ærkerivalen Maria Sharapova, der blot er 30. seedet.

Hermed kan Caroline Wozniacki begynde at fokusere på forårets opgaver:

I februar er hun udtaget til det danske Fed Cup-landshold, hvorefter der på WTA Touren er turneringer i Doha, Dubai, Indian Wells og Miami.

1. Mesteren detroniseret

Australian Open skal have en ny titelindehaver. Således blev den forsvarende mester, Caroline Wozniacki, besejret 6-4, 3-6, 6-3 af Maria Sharapova. Set fra sidelinien virkede det som om russerens taktik var bedre end danskerens. For mens Sharapova fik optimalt udbytte af sine aggressive slag, blev Wozniacki for defensiv. Alt for ofte trak hun sig et par meter væk fra baglinien, hvilket gav Maria Sharapova mulighed for at presse hende ud i hjørnerne. Desuden virkede Caroline Wozniacki fysisk ikke helt på toppen. Blandt andet tog hun sig undervejs både til knæ, mave og ryg. Sidstnævnte problemer kan forklare den til tider opgivende attitude.

2. Wozniacki har temperament

Caroline Wozniackis temperament har det indimellem med at kunne eksplodere. Således er der mange dommere, der gennem tiden har fået læst og påskrevet, hvis ikke hun har været enige i deres kendelser. Den 28-årige danske tennisspiller fik en fin start på første sæt mod Maria Sharapova, og bragte sig foran 4-1. Men så tog russeren teten, og brød hendes servepartier to gange. Ved det første 'break' hamrede Wozniacki en bold nedad sidelinien i raseri, og da det skete anden gang, skød hun en bold op på tilskuerpladsernes bageste række.

I videoen i toppen af artiklen kan du se Caroline Wozniackis reaktion, da hun havde vundet sin kamp i første runde.

Maria Sharapova i aktion i tredjerundekampen ved Australian Open mod Caroline Wozniacki. Foto: DAVID GRAY Vis mere Maria Sharapova i aktion i tredjerundekampen ved Australian Open mod Caroline Wozniacki. Foto: DAVID GRAY

3. Tilskuerne griner af Sharapova

Der blev i kampen på Rod Laver Arena ført bevis for, at Maria Sharapova er WTA Tourens største skrighals. Hver gang hun ramte bolden, leverede hun et enormt og gennemtrængendeskrig. Det morede det australske publikum sig kosteligt over. Så allerede ved hendes første boldberøring grinte de af hende. Der er i tenniskredse blevet diskuteret, hvorvidt der i sportens reglement burde indføres en regel om , hvorvidt der skal indføres en støjgrænse, men endnu er en sådan ikke blevet indført.