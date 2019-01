Caroline Wozniacki er videre til anden runde ved tennissæsonens første grand slam-turnering, Australien Open, i Melbourne.

For øjnene af knap 15.000 tilskuere på mægtige Rod Laver Arena vandt den semifinale-seedede dansker i sikker stil 6-3, 6-4 over Alison Van Uytvanck fra Belgien.

Hermed er Caroline Wozniacki klar til anden runde, hvor hun møder svenskeren Johanna Larsson, der blot ligger nummer 77 på verdensranglisten.

1. Mesteren holdt nerverne i ro

I optakten til Australian Open er Caroline Wozniacki de seneste dage på det nærmeste blevet kostet rundt. Alle har ønsket at få en lille 'bid' af danskeren, der som bekendt stiller op som forsvarende mester efter sidste års finalesejr over Simona Halep. Mange ville ovenpå sådan en omgang krakelere mentalt. For Wozniacki gik det diametralt omvendt. Hun holdt nerverne i ro på de afgørende bolde, og sikrede sig en komfortabel sejr.

2. Fysikken holder

Der er de seneste mange måneder blevet talt en hel del om Caroline Wozniackis helbred efter hun først har fået konstateret leddegigt, og så sent som i forrige uge ved en turnering i Auckland pådrog sig en muskelskade i maveregionen. Set fra sidelinien på Rod Laver Arena i Melbourne virkede det dog som om, at hun i øjeblikket er fit-for-fight. Undervejs i kampen bevægede hun sig godt, ligesom der hun formåede at producere en række serveesser.

3. Stopbolde er ikke Wozniackis livret

Inden kampen havde Alison Van Uytvanck proklameret, at hun havde i sinde at angribe Caroline Wozniacki med skarpt lagte stopbolde ved nettet. Belgieren holdt sit løfte: Allerede i anden duel lykkedes det at vinde et point på denne måde. Ganske vist er Wozniacki en glimrende løber. Derfor når hun ofte frem til boldene. Til gengæld er det langt fra altid, hun lige akkurat på dette punkt får udbytte af sit løbearbejde.