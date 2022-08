Lyt til artiklen

Bayern München vinder 6-1 ude over Eintracht Frankfurt i Bundesligaens første kamp i den nye sæson.

Jesper Lindstrøm blev flået ud i pausen af opgøret, hvor Bayern München allerede var oppe med 5-0.

Ved stillingen 2-0 til gæsterne i første halvleg havde danskeren ellers muligheden for at sende bolden i mål, da han med et par hurtige træk pludselige stod helt alene foran Bayern-keeper Manuel Neuer.

Jesper Lindstrøm brændte dog chancen på det skammeligste, da han sendte bolden forbi den ene stolpe få meter fra mål med en kikset indersideafslutning.

Jamal Musiala blev dobbelt målscorer, mens også Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Sadio Mané og Serge Gnabry kom på måltavlen for mesterholdet.

Sejren kunne sagtens være blevet større, for Bayern München formåede både at brænde på tomt mål og på andre store chancer.

Efter magtdemonstrationen i første halvleg tillod Bayern München sig også at gå et par gear ned i anden halvleg for ikke at ydmyge de forsvarende Europa League-vindere yderligere.

Det var dog næppe tilsigtet ligefrem at forære Frankfurt et mål, men det var ikke desto mindre tilfældet 19 minutter efter pausen, da Manuel Neuer forærede bolden til Randal Kolo Muani, som sendte den i et tomt mål til slutresultatet 6-1 til de forsvarende mestre.