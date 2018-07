Natten til søndag udspiller der sig et drama ved Orange Scene på Roskilde Festival. Under afslutningskoncerten med britiske ’Gorillaz’ er en musiker faldet af scenen.

Der er tale om musikeren Del the Funky Homosapien, som kom ind under det sidste nummer - kæmpehittet 'Clint Eastwood'. Få sekunder inde i nummeret, kom Del the Funky Homosapien gående ind over scenen, syngende sangens tekst. Og så vandrede han nærmest lige ud over scenekanten.

Gorillaz-frontmanden Damon Albarn gik hurtig hen og kiggede ud over scenen og stoppede helt op, mens musikken kørte videre i baggrunden. Kort efter valgte han at stoppe koncerten helt.

Hurtigt kom stewards hastende til stedet og ned til Del the Funky Homosapien, og efter lidt tid konkluderede Damon Albarn, at Del the Funky Homosapien så ud til at være 'okay', men at de alligevel ville stoppe koncerten, som var nået til sidste nummer under den sidste koncert på Orange Scene på årets Roskilde Festival.

»Det er mærkeligt det her«

Flere personer har fanget det dramatiske øjeblik på video og delt det på Twitter. Her kan man se, hvordan Del the Funky Homosapien går ud over scenen.

Del the Funky Homosapien fell through the stage while performing Gorillaz's Clint Eastwood. Here's hoping he'll make a speedy recovery. pic.twitter.com/DvGGxf3m9H — NicoTheHatman (@NicolajHatman) 7. juli 2018

»Det er lidt mærkeligt det her. Del sidder dernede. Det er en mærkelig måde at ende en smuk aften på. Men han klarer den. Vi stopper nu. Tak for en smuk aften,« sagde Damon Albarn fra scenen til jubel fra publikum, da han konstaterede, at Del the Funky Homosapien så ud til at være okay.

På forskellige videoer fra koncerten kan man se Del the Funky Homosapien komme gående ind i på scenen i rask tempo. Han er i fuld gang med at synge, da han når scenekanten, som han ikke er opmærksom på, og så falder han ned de adskillige meter ned fra Orange Scenes kant på det betonunderlag, som understøtter Roskilde Festivals største scene.

B.T. arbejder på at få en kommentar og status fra Roskilde Festival.



Opdateres…