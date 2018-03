En video af Mælkevejen, der er optaget inden solen stod op er lige nu set flere tusinde gange på Facebook.

Videoen er optaget af Thomas Thoning, der var på vej til at dække Tennisturneringen Miami Open. I stedet for at tage en pause i solen, så han sit snit til at få et glimt af Mælkevejen.

Og det lykkedes i den grad.

Selv optagelsen, der er lavet ude i ørkenen tæt ved Joshua Tree National Park tog godt seks timer og består af lidt over 800 billeder, der er taget med 30 sekunders mellemrum.

Det orange skær der ses i videoen er lys fra en by langt væk, der afspejles i de tynde skyer.