Man er så dejligt tæt på det hele. Man får også indbygget daglig motion, når mel, mælk og børn skal slæbes op på femte. Der er bare et par detaljer, der gør livet i byen lidt mere udfordrende.

For vælger man at bosætte sig midt i en af landets største byer, så får man muligvis masser af kultur, naboskab og leben. Men der er også visse boligdetaljer, man må mangle.

Eller.

For selv de mest beskyttede hus-privilegier dukker fra tid til anden op i de lejligheder, der bliver sat til salg.

Her har Boliga samlet tre lejligheder, der hver især har noget af det, som ellers er husfolkets privilegier

Her kan du få en have



Hele pointen med en lejlighed er, at man er mange samlet i højden, så man ikke fylder det store i bredden. Det er dog ingen hindring for at få have midt i byen.

Lejligheden her har nemlig en taghave - hvor der i noget af haven er indrettet et loungeområde med grill, jacuzzi og det, mægleren beskriver som "byens fedeste udsigt."

Selve lejligheden har tre værelser og et stort plan med både stue og køkken.

Pris: 6.250.000 kr.

Se den her.

Her kan du få en (brugbar) kælder

Om man er til finkultur på de kongelige scener eller folkelighed i Nyhavn, så er man med denne lejlighed tæt på begge dele.

For beliggenheden er i det inderste af København - og selvom man næppe kan finde en mere central beliggenhed, så kommer der noget med lejligheden, der er lidt af en sjældenhed: En brugbar kælder.

Hele lejligheden er istandsat.

Pris: 6.250.000 kr.

Se den her.

Her får du privat parkering

Fra sidevej til sidevej. Rundt af den samme rute igen. Man skal ikke have kastet sig ud i projekt parkering i byen mange gange, før man begynder at drømme om en bilplads, der altid står ledig.

Og køber man lejligheden her, får man ikke alene udsigt fra sin nybyggede bolig, der kan også følge en parkeringsplads med i bunden af byggeriet. Og den sparede tid vil man nok snildt kunne få til at få på den 67 kvadratmeter store altan.

Pris: 6.400.000 kr.

Se den her.