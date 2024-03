De fleste boligejere kan glæde sig til skattelettelser i 2025, viser en ny analyse fra Nykredit, ifølge Børsen.

Faldet i boligskatterne skyldes, at de danske boligejere lige nu bliver beskattet af deres 2022-vurdering, men fra det nye år vil de blive beskattet af deres 2024-vurdering. Og her peger analysen på, at boligpriserne fra starten af 2022 til starten af 2024 er faldet i 62 af landets kommuner.

»Jeg tror faktisk, at en del boligejere vil blive overraskede over det. Folk har svært ved at tro, at skatterne kan falde. Vi skal til at vænne os til, at boligskatterne fremover kommer til at bevæge sig op og ned sammen med prisudviklingen på boligmarkedet,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit til Børsen.

I mange tilfælde er der dog kun tale om mindre skattelettelser, for eksempel er skattelettelsen for et typisk hus i Viborg på omkring 300 kr.

Tidligere har vi her på Euroinvestor skrevet om, at der fra 1. januar 2024 blev indført en ny boligskattereform.

Her forklarede Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank, at hele meningen med den nye boligskattereform er, at boligskatten skal følge med boligpriserne.

»Det vil sige, at når boligpriserne fremadrettet stiger, så kommer man til at betale mere i skat. Og når boligpriserne fremadrettet eventuelt falder, så kommer man til at betale mindre i skat. Det er en god idé at have et skattesystem på den måde, da det er med til at stabilisere vores økonomi og den finansielle stabilitet,« sagde han til Euroinvestor.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.