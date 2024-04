Nu får landets sommerhuse deres nye ejendomsvurderinger.

Og dermed er der også snart skattepenge på vej tilbage til en lang række af de danske sommerhusejere.

Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Der er her tale om de såkaldte 2020-ejendomsvurderinger, som længe har ladet vente på sig. Vurderingerne sætter en pris på, hvad huset var værd 1. januar 2020.

Disse vurderinger er særligt essentielle, da flere danske boligejere har betalt skat af en for høj ejendomsvurdering i perioden 2011-2020. Og den nye 2020-vurdering skal blandt andet bruges til at efterregulere ejendomsskatten i den periode, og dermed kan en række sommerhusejere se frem til at få penge tilbage i skat.

Hvis man i stedet har betalt skat af en for lav ejendomsvurdering, skal man til gengæld ikke betale mere i skat.

Indtil videre har Vurderingsstyrelsen påbegyndt udsendelsen af endelige 2020-vurderinger for næsten 1 million ejendomme, og i løbet af de kommende uger vil de første knap 100.000 sommerhuse modtage en endelig 2020-vurdering.

I samme omgang får sommerhusejerne besked om, hvorvidt de skal have penge tilbage for skat betalt i perioden 2011-2020.

